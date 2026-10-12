РФ нанесла удар по 'Эпицентру' недалеко от Днепра: вспыхнул пожар (фото)

Загорелся один из этажей торгового центра.

Армия РФ атаковала торговый центр вблизи Днепра, поврежден один из этажей здания. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

"Враг нанес удар по Днепровскому району. Загорелся один из этажей торгового центра", – отметил он.

Чиновник добавил, что информация о пострадавших уточняется.

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В сообщении не указано название торгового центра, однако на опубликованных ОВА фотографиях с места происшествия видна надпись "Эпицентр".

Также об атаке на "Эпицентр" пишут в соцсетях. Отмечается, что враг, вероятно, нанес удар по центральному входу.

Незадолго до этой атаки, около 11:00, враг ударил по Днепру.

По информации ОВА, взрывной волной повреждены окна многоэтажного дома. В результате удара погиб один человек.

Другие атаки на Днепр

Как писал УНИАН, 28 сентября РФ нанесла удар по бизнес-центру в Днепре, в результате атаки вспыхнул пожар, погибли три человека, по меньшей мере 12 получили ранения.

4 октября враг атаковал помещение компании связи в Днепре. По данным СМИ, это здание "Укртелекома", расположенное в центре города.

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