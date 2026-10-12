У России стало меньше 'Кинжалов': в ГУР раскрыли основные проблемы этих ракет

Ракета предусматривает два типа боевых частей – проникающую фугасную и специальную ядерную.

Интерактивную 3D-модель российской аэробаллистической ракеты Х-47М2 "Кинжал" и информацию о ее компонентах опубликовали на портале War&Sanctions. Особенности ракеты проанализировали в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что "Кинжал" – это одноступенчатая твердотопливная ракета с интегрированной боевой частью. Эта ракета оснащена хвостовым аэродинамическим обтекателем, который отделяется после запуска двигателя, радиолокационной головкой самонаведения и станцией активных помех.

Какие проблемы есть у "Кинжала"

Ракета предусматривает два типа боевого оснащения: проникающую фугасную боевую часть (ПрФБЧ) в толстом металлическом корпусе, предназначенную для пробивания перекрытий, бетона и других защищенных конструкций, а также специальную ядерную боевую часть.

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Кроме того, Россия работает над модификацией "Кинжала" с осколочно-фугасной боевой частью (ОФБЧ). Как отмечают в ГУР, это изменение может быть связано с проблемами точности наведения ракеты. Для проникающей боевой части точность особенно важна, поскольку она должна попадать в конкретные защищенные объекты, чтобы обеспечить необходимый эффект поражения. С этими трудностями связано и сокращение объемов государственного оборонного заказа на "Кинжалы" в 2026 году.

"Именно из-за этого противник значительно сократил объемы гособоронзаказа на эти ракеты, направив производственные мощности, компонентную и сырьевую базу на производство баллистических ракет 9М723 "Искандер-М", – говорится в сообщении.

Еще одним фактором является ограниченность авиационных носителей "Кинжалов". Для запуска этих ракет Россия использует истребители-перехватчики МиГ-31И и их предшественников – МиГ-31К. В то же время российский авиапром в настоящее время не производит эти самолеты, что создает дополнительные ограничения для применения ракет.

Отдельно ГУР обнародовало информацию о 58 российских предприятиях, вовлеченных в производственную кооперацию по созданию аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал".

По данным украинской разведки, 22 из этих компаний до сих пор не попали под санкции ни одной из стран санкционной коалиции. Это свидетельствует о наличии пробелов в санкционном давлении на российский военно-промышленный комплекс.

Российские ракеты – новости

Напомним, недавно украинская разведка сообщала, что российские ударные ракеты РМ-48У, летящие по баллистической траектории, создаются на базе старых зенитных ракет и ракет-мишеней для комплекса С-400.

По данным разведки, новый российский баллистический "франкенштейн" имеет твердотопливный двигатель от зенитной управляемой ракеты, хвостовой отсек от экспортной зенитной ракеты 48Н6Е2 (С-300 ПМУ1/2, С-400), а приборный отсек РМ-48У состоит из отдельных элементов ракет 9М96 и 48Н6Е2.

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