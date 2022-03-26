Американский лидер раскритиковал Путина после встречи с украинскими беженцами в Польше и отметил, что после таких визитов его всегда удивляет "глубина и сила человеческого духа".

Президент США Джо Байден назвал президента РФ Владимира Путина "мясником".

Соответствующее заявление он сделал после визита к украинским беженцам в Варшаве, информирует CNN.

На вопрос журналистов, что заставило его думать о беженцах, когда он каждый день имеет дело с Путиным, Байден ответил:

"Он мясник".

Байден также рассказал, что ранее бывал он бывал в подобных местах в своей жизни, но сказал, что его всегда удивляет "глубина и сила человеческого духа".

"Это невероятно, это невероятно. Я вижу всех этих маленьких детей. Просто хочу обнять, просто хочу сказать спасибо", - сказал он.

"Каждый из этих детей сказал что-то вроде: "Молитесь за моего отца, дедушку или брата, который борется". И я помню, каково это, когда у тебя есть кто-то в зоне боевых действий. Каждое утро ты встаешь и удивляешься. Ты просто удивляешься. И ты молишься, чтобы тебе не позвонили", - сказал Байден.

Как сообщал УНИАН, сегодня президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден на встрече с Министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебою и министром обороны Алексеем Резниковым сообщил, что война России против Украины изменит историю 21-го века.

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