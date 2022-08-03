Добычу увеличили лишь на 100 000 баррелей в день

ОПЕК и ее союзники договорились об увеличении добычи нефти. Саудовская Аравия пытается успокоить союзников, не используя свои запасы.

Об этом пишет Financial Times.

Удалось согласовать увеличение добычи лишь на 100 000 баррелей в день, или 0,1% мирового спроса, что, вероятно, вызовет разочарование у Запада после того, как президенты США Джо Байден и его французский коллега Эммануэль Макрон встретились с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.

Саудовская Аравия немного увеличила добычу, пытаясь использовать нефтяную дипломатию для реабилитации принца Мухаммеда после того, как западные союзники дистанцировались после убийства журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году.

"Это небольшое увеличение существенно не изменит баланс рынка, но их нельзя обвинить в бездействии", - говорится в сообщении.

Эмбарго на российскую нефть

31 мая президент Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что лидеры стран Евросоюза достигли соглашения по запрету на экспорт российской нефти.

По словам президента Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, нефтяное эмбарго сократит около 90% импорта нефти из России в страны Европейского Союза до конца текущего года.

Позже издание Bloomberg сообщило, что Россия продолжает получать большую прибыль от продажи нефти.

Евросоюз планирует к 2023 году запретить морской импорт сырой и очищенной нефти из РФ. США и их союзники хотят ограничить цены на российскую нефть на уровне от 40 до 60 долларов за баррель.

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