В Украине могут резко 'порезать' бронирование: пострадают самые важные сферы, - нардеп

Для предприятий ОПК и энергетики лимит планируется сократить до 85%.

Кабинет министров планирует изменить правила резервирования военнообязанных на время мобилизации и военного положения. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале

"Правительство готовит постановление о некоторых вопросах организации резервирования военнообязанных на период мобилизации и на время военного положения", – говорится в сообщении.

По данным Железняка, количество бронирований сократится, а министерства больше не будут принимать решения о бронировании (этим займется специальный Координационный центр).

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Проект изменений предусматривает пересмотр предельного количества работников, которых могут забронировать отдельные предприятия. В частности, для предприятий оборонно-промышленного комплекса и энергетики максимальный уровень бронирования предлагается снизить со 100% до 85%. Для предприятий теплоснабжения, водоснабжения и обращения с бытовыми отходами лимит резервирования могут сократить с 75% до 60%.

Базу для расчета 50% резервирования для остальных предприятий также могут сократить. Работников, имеющих отсрочку (студентов, ухаживающих за детьми, родителей троих детей), больше не будут учитывать. Таким образом, если раньше на предприятии было 100 работников и можно было забронировать 50, то после изменений при базе в 80 человек лимит составит 40 человек.

По мнению Железняка, пункт о сокращении базы для расчета будет очень проблематичным.

"Если было 50 с отсрочкой и 50 с бронированием – станет 50 с отсрочкой, 25 с бронированием и 25 без бронирования, если они останутся на работе. Получается, что обязательно должно быть большое количество людей, которые будут работать без бронирования. Иначе не получится никого забронировать", – отметил нардеп.

Проект, как уже отмечалось, предусматривает создание при Кабмине Координационного центра из 17 человек, в состав которого войдут представители Службы безопасности Украины, Главного управления разведки, Службы внешней разведки и Национальной полиции. Без его рекомендации предприятия не смогут получить статус критически важных или установить лимит бронирования свыше 50%. Центр также будет иметь право рекомендовать лишение предприятия такого статуса. В то же время в проекте, согласно приведенным данным, не определены сроки принятия решений, четкие критерии и механизм их обжалования.

До 20 октября министерства и областные государственные администрации должны обновить отраслевые критерии определения предприятий как критически важных. В проекте не уточняется, что делать с уже предоставленными бронированиями, которые будут превышать новые лимиты. Публичных консультаций по поводу изменений не предусмотрено.

Бронирование работников в Украине – последние новости

Недавно стало известно, что в Украине стало больше вакансий с бронированием от мобилизации. Больше всего вакансий с возможностью бронирования от мобилизации работодатели предлагают водителям. В десятку профессий с наибольшим количеством таких предложений также вошли строители, грузчики, разнорабочие, продавцы, автослесари, сварщики, кассиры и кладовщики.

Ранее УНИАН писал, что возможность получить отсрочку от мобилизации зависит прежде всего от статуса предприятия, на котором работает человек, а не от его профессии. В то же время законодательство предусматривает ряд исключений, о которых знают далеко не все.

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