'Ситуация исчерпана': в МИД подвели итог в конфликте с Южной Кореей

По словам Сибиги, конфликт возник из-за разного толкования этапов соблюдения конфиденциальности при передаче военнопленных.

Ситуация с отзывом посла Южной Кореей была временной, Украина считает историю с военнопленными КНДР исчерпанной. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"Это временный отзыв посла, и об этом шаге южнокорейской стороны мы знали. Мы тоже приглашали корейского посла на беседу. Мы считаем, что ситуация исчерпана", – сказал он.

По словам Сибиги, такая ситуация возникла из-за разного толкования этапов конфиденциальности в отношении передачи военнопленных.

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"Украина выполнила все свои обязательства. Мы сделали жест доброй воли, передав двух военнопленных Южной Корее. Украина соблюдает Женевские конвенции. Украина уважает Конституцию Южной Кореи, согласно которой эти граждане считаются гражданами Южной Кореи. Поэтому мы приняли такое решение", – пояснил глава МИД.

Дипломатический конфликт между Украиной и Южной Кореей

Как сообщал УНИАН, 23 сентября во время выступления на Генеральной ассамблее ООН украинский президент Владимир Зеленский заявил, что двое взятых в плен военных Северной Кореи, которые воевали на стороне России против Украины, были отправлены в Южную Корею.

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён пригрозил Украине принять меры, если она не извинится и не признает существование соглашения о конфиденциальности в отношении передачи двух пленных северокорейских солдат. Он также выразил "глубокое сожаление" по поводу заявлений украинской стороны о якобы неизбежном военном столкновении между Северной и Южной Кореей, отметив, что подобные высказывания подстрекают к войне на Корейском полуострове.

Южная Корея отозвала посла из Украины из-за этого дипломатического скандала.

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