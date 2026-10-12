Скандальная сделка Трампа с Путиным: FT выяснила, сможет ли РФ обеспечить дизелем США

Россия пообещала немедленно поставить 300 тысяч тонн топлива, ещё 500 тысяч тонн – в ноябре и дополнительно 1 млн тонн – в декабре.

Россия имеет возможности экспортировать дизельное топливо, но соглашение президента США Дональда Трампа с Москвой вряд ли существенно облегчит положение покупателей из-за небольших объемов, пишет Financial Times.

Большинство российских автомобилей работают на бензине. Дизельное топливо, которое в основном используется грузовиками и тяжелой техникой, россияне производят с избытком.

Научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Сергей Вакуленко отмечает, что российские НПЗ производят около 5,8 млн тонн дизельного топлива в месяц. Из этого объема, по его оценкам, от 1,2 млн до 2 млн тонн ежемесячно могут быть доступны для экспорта.

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В России производят летнее и зимнее дизельное топливо, рассчитанное соответственно на температуры выше -5°C и до -35°C. Осенью, после завершения уборки урожая, страна переходит на зимнее топливо, из-за чего остатки летнего дизеля практически не находят внутреннего применения до весны.

Россия запретила экспорт дизеля после украинских атак на НПЗ

"Ограничения ввели не обязательно из-за острого дефицита дизельного топлива в стране, а скорее для предотвращения потенциального дефицита на внутреннем рынке из-за перебоев в работе нефтеперерабатывающих заводов и повышенного сезонного спроса", – пояснил ведущий аналитик компании Kpler Сумит Ритолия.

В свою очередь Вакуленко предположил, что запрет на экспорт для производителей, действующий с июля, на практике превратился в систему квот. По его словам, некоторым компаниям неофициально разрешали отгружать дизельное топливо, используя другие таможенные коды.

Даже если бы в следующем месяце Россия экспортировала 500 тысяч тонн дизельного топлива, это составило бы менее 4% мирового спроса на него. По словам аналитиков, полноценные поставки российского дизельного топлива (на уровне около 3 млн тонн ежемесячно) станут возможны только после завершения технического обслуживания нефтеперерабатывающих заводов и восстановления производства до нормального уровня.

По данным Kpler, до 2025 года Россия экспортировала морским путем в среднем 2,6 млн тонн дизельного топлива в месяц. На Турцию и Бразилию приходилось более половины этих поставок.

"Если удары будут продолжаться нынешними темпами, экспортировать такие объемы без ущерба для внутреннего рынка станет невозможно", – говорит аналитик нефтяного рынка компании Seala AI Владимир Никитин.

Стоит также отметить, что российские поставки окажут весьма ограниченную финансовую поддержку Кремлю. По оценке директора европейского направления консалтинговой компании Eurasia Group Александра Коляндра, если бы РФ экспортировала 3 млн тонн дизельного топлива ежемесячно, за шесть месяцев экспортеры заработали бы примерно на 1,2 млрд долларов больше, чем при действующих ограничениях.

В то же время, по его подсчётам, дополнительные поступления в федеральный бюджет России, из которого финансируется война, составили бы лишь около 100 млн долларов.

"Раздражение Украины вполне понятно. Но это не обеспечит существенного финансового усиления российской военной машины", – добавил Коляндр.

Поставки дизельного топлива из России – главные новости

Накануне президент США Дональд Трамп заявил о договоренности с Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива. Первым этапом должны стать поставки 300 тысяч тонн топлива в ближайшее время. В дальнейшем объемы планируется увеличить еще на 500 тысяч тонн, а впоследствии – до миллиона.

Американская сторона также угрожает прекратить обмен разведывательными данными с Украиной, если Киев не прекратит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

В то же время, как пишет британское издание The Telegraph, Украина вряд ли прекратит атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы и другую энергетическую инфраструктуру, поскольку они очень эффективны.

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