Группа сократит добычу на 100 000 баррелей в день в следующем месяце, вернувшись к августовскому уровню.

ОПЕК+ согласилась на символическое сокращение поставок нефти в октябре, что является неожиданным шагом, который показывает, что альянс стремится стабилизировать мировые рынки после того, как неустойчивый экономический фон спровоцировал самое продолжительное падение цен за два года.

Об этом сообщает Bloomberg.

"ОПЕК+ возвращается в режим наблюдения за ценами", — сказал Билл Фаррен-Прайс, глава отдела макроэкономических исследований в Enverus.

Видео дня

Группа сократит добычу на 100 000 баррелей в день в следующем месяце, вернувшись к августовскому уровню. В своем заключительном коммюнике картель также подчеркнул, что готов в любое время созвать еще одну министерскую встречу для обсуждения дальнейших изменений на рынке. Его следующие запланированные переговоры состоятся 5 октября.

Как пишет издание, это решение полностью отменяет сентябрьское повышение, которое было сделано в ответ на призывы президента США Джо Байдена помочь снизить цены на нефть.

Это может стать тревожным сигналом для стран-потребителей, поскольку они борются с инфляционным давлением нефти по цене 95 долларов за баррель и перспективой энергетического кризиса зимой. Рынки находятся на пути к ужесточению, поскольку Европейский союз вводит санкции против российской нефти в связи с ее вторжением в Украину.

ОПЕК+ и эмбарго на российскую нефть:

Неофициальный формат ОПЕК+ был сформирован в ноябре 2016 года, из-за недовольства многих нефтедобывающих стран ценами на мировом нефтяном рынке.

В ОПЕК+ входят 10 стран - Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Россия, Судан, Южный Судан (ключевым производителем и неформальным лидером картеля является Россия, с 14 % мировой нефтедобычи).

31 мая президент Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что лидеры стран Евросоюза достигли соглашения по запрету на экспорт российской нефти.

По словам президента Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, нефтяное эмбарго сократит около 90% импорта нефти из России в страны Европейского Союза до конца текущего года.

Позже издание Bloomberg сообщило, что Россия продолжает получать большую прибыль от продажи нефти.

Евросоюз планирует к 2023 году запретить морской импорт сырой и очищенной нефти из РФ. США и их союзники хотят ограничить цены на российскую нефть на уровне от 40 до 60 долларов за баррель.

3 августа в ОПЕК+ нашли способ стабилизировать цены на топливо.

Вас также могут заинтересовать новости: