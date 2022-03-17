При этом он отметил, что планирует поговорить с председателем КНР Си Цзиньпином и пошутил, что Си "помнит все, что я сказал".

Президент США Джо Байден считает Владимира Путина "головорезом". Американский лидер назвал президента РФ "кровавым диктатором", который "ведет аморальную войну против народа Украины".

Об этом американский президент заявил во время мероприятия ко Дню Святого Патрика.

По его словам, на фоне войны против Украины "активизировалась" Ирландия, благодаря чему отношения в США "приобретают еще более интенсивный форум сотрудничества, чем когда-либо, из-за нейтралитета Ирландии".

"Путин платит высокую цену за свою агрессию, и они являются одной из причин, по которой цена становится такой высокой", - заявил Байден.

При этом он отметил, что планирует поговорить с председателем КНР Си Цзиньпином и пошутил, что Си "помнит все, что я сказал".

Война в Украине

Президент США Джо Байден после вторжения РФ в Украину 24 февраля отказался встречаться с Путиным.

16 марта Сенат США единогласно признал Путина военным преступником, осудив "насилие, военные преступления, преступления против человечности", совершенные российскими вооруженными силами.

Международный суд ООН в Гааге осудил атаку РФ на украинцев, опровергнув кремлевское клише о якобы "геноциде" россиян в Украине. Согласно решению, Москва должна немедленно забрать своих военных и наемников из Украины.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба впоследствии добавил, что Россию еще ждет выплата репараций Украине.

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