Доходы Украины от транзита газа не снизятся, несмотря на кризис в ЕС - "Нафтогаз"

Контракт предусматривает, что сколько бы "Газпром" ни качал, он платит ту стоимость, которая была забронирована изначально, сказал Коболев.

Несмотря на падение потребления газа в Европейском Союзе из-за карантинных мер, принятых для борьбы с пандемией коронавируса, и соответственного снижения поставок ресурса "Газпромом" на европейский рынок, доходы Украины от транзита не снизятся и останутся на уровне, который предусмотрен контрактом с российской компанией.

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Об этом в эфире одного из телеканалов заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"В новом контракте, который был подписан с "Газпромом", есть условие Ship or pay (транспортируй или плати - УНИАН). Сейчас мы видим, что из-за кризиса в Европе, из-за меньшего потребления "Газпром" существенно прокачивает меньше, чем в прошлом году. Но это не уменьшает доходы "Нафтогаза" и нового независимого оператора ГТС. Условие Ship or pay предусматривает, что сколько бы "Газпром" ни качал, он платит ту стоимость, которая была забронирована изначально", - сказал Коболев.

Как сообщал УНИАН, 30 декабря 2019 года Украина и Россия подписали новый контракт на транзит газа в Европу сроком на пять лет с возможностью пролонгации на десять лет.

Документом предусмотрено, что "Газпром" должен прокачать через Украину минимальный объем газа в 65 миллиардов кубометров в первый год и по 40 миллиардов кубометров - в последующие 4 года.