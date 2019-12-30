Минимальный объем 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров - в последующие 4 года.

Украина и Россия подписали пятилетний контракт на транзит газа в Европу, который принесет нашей стране не менее 7 млрд долл.

Об этом на своей странице в Facebook написал президент Украины Владимир Зеленский.

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«Конец года, но не достижений. Украина подписала контракт на транзит газа на пять лет, в течение которых мы получим минимум $7 млрд. Стороны могут продлить контракт еще на десять лет. Украинская ГТС будет загружена, а это - энергетическая безопасность и благосостояние украинцев», - написал он.

Зеленский также уточнил, что согласно условиям контракта, минимально гарантированная прокачка - 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд в последующие четыре. Фактически есть возможность прокачивать и больше.

«Европа знает, что мы не подведем в энергетической безопасности», - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, по итогам трехсторонних переговоров в формате Украина - ЕС - Россия 20 декабря министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что стороны подписали протокол, который предусматривает выполнение сторонами ряда договоренностей.

В частности, новый контракт на транзит российского газа в Европу через территорию Украины будет заключен сроком на пять лет с возможностью пролонгации на десять лет. Минимальный объем 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров - в последующие 4 года.

«Нафтогаз Украины» уже получил от «Газпрома» около 2,9 млрд долл. компенсации по решению Стокгольмского арбитража.

Сегодня, 30 декабря, Украина и российский "Газпром" подписали мировое соглашение, согласно которому наша страна отказывается от штрафа, наложил Антимонопольный комитет Украины на российскую компанию общим размером около 7400000000 долларов.