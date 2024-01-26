Основной причиной подорожания тепличного томата стал стабильно высокий спрос в условиях ограниченного предложения.

На украинском рынке завезены из Турции томаты поступают в продажу по 75-95 грн/кг (1,99-2,52 долл./ кг), что в среднем на 20% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Как сообщают аналитики платформы EastFruit, основной причиной подорожания тепличного томата стал стабильно высокий спрос в условиях ограниченного предложения, поскольку поставки этой продукции из Турции были нестабильными и в меньших объемах.

В то же время, по словам экспертов, томаты с местных комбинатов в продажу практически не поступали, учитывая сезонный фактор.

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"Если сравнивать ситуацию на внутреннем рынке Украины с другими странами региона мониторинга проекта, то только в Польше тепличные помидоры на сегодня реализуют по более высоким ценам – в среднем по $2,6/кг", – добавили специалисты.

Также они отмечают, что сейчас импортные помидоры в Украине уже стоят в среднем на 22% дороже, чем в конце января 2023 года.

Стоимость овощей в Украине

По состоянию на вторник, 16 января 2024 года, цены на свеклу на рынке Украины с конца предыдущей недели выросли в среднем на треть. Они на 74% выше, чем в аналогичный период прошлого года.

В четверг, 18 января, отпускные цены на капусту уже поднялись до 8-13 грн/кг ($0,21-0,34/кг), что на 30% выше, чем в конце прошлой рабочей недели.

По состоянию на 24 января картофель поступал в продажу по 18-25 грн/кг, что в среднем на 12% дороже, чем в конце прошлой недели.

Если сравнивать с прошлым годом, то картофель на внутреннем рынке уже реализуется в среднем в 4 раза дороже. Большинство крупных игроков рынка уверены в дальнейшем росте цен в этом сегменте.

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