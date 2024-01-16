Основной причиной такого заметного подорожания является существенное сокращение предложения столовой свеклы на украинском рынке.

По состоянию на вторник, 16 января 2024 года, цены на свеклу на рынке Украины с конца прошлой недели уже выросли в среднем на треть. Они на 74% выше, чем в аналогичный период прошлого года.

Как говорится на аналитической платформе EastFruit, сейчас стоимость свеклы составляет 12-16 грн/кг. Основной причиной такого заметного подорожания называют существенное сокращение предложения столовой свеклы на украинском рынке.

"Большинство украинских хозяйств не располагают оборудованными хранилищами, а запасы в необорудованных складах на это время уже порядком истощены", – отмечают эксперты.

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Они добавляют, что при этом торговая активность в этом сегменте довольно высокая, что также подстегивает ценовой рост.

Цены на продукты в Украине

По состоянию на начало января 2024 года все овощи "борщевого набора" в Украине, кроме лука и моркови, стоят на 20% дороже, чем год назад. Рекордсменом по росту цены за год стала картошка.

Эксперты отмечают, что сейчас оптовые цены на картофель в Украине являются самыми высокими за всю историю, как в гривне, так и в пересчете на доллары или евро. Фактически за год цены на этот товар выросли в 3,5-4,0 раза.

Кроме того, бьет рекорды стоимость молока. Отмечается, что за полгода цены на него выросли почти на треть. В декабре цены на молоко-сырье превысили уровень в 15 грн/кг, тогда как еще в июле составляли в среднем 11,6 грн/кг. То есть произошел рост на 30%.

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