Лунный посевной календарь на февраль поможет распланировать работу в саду и на огороде.

Февраль для дачников и огородников является месяцем подготовки к будущему сельскохозяйственному сезону. Работы в феврале не очень много, но вся она важная и ответственная, ведь закладывается основа для будущего урожая.

Фазы Луны напрямую влияют на плодородность и жизнедеятельность растений. Во время растущей Луны рекомендуется сажать и пересаживать растения, которые плодоносят над землей, а в убывающую - корнеплоды. В полнолуние и новолуние растения не трогают - они становятся очень уязвимыми. Лунный посевной календарь поможет точнее распланировать работу на огороде и в саду в феврале 2024 года.

Что делать на огороде в феврале

Владельцы сада в последний месяц зимы осматривают деревья, залечивают морозобоины и обрезают больные ветки. Стволы стоит побелить для защиты от вредителей, которые скоро проснутся. С плодовых деревьев и кустарников заготавливают черенки.

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В течение февраля дачники закупают различные семена для будущего посевного сезона. Некоторые культуры уже начинают сеять на рассаду, чтобы к маю пересадить на участок. Однако световой день зимой ещё короткий, поэтому ростки рекомендуется подсвечивать фитолампой. Вот что можно посадить в феврале на рассаду на подоконнике:

овощи : перец, огурцы, капуста, помидоры, баклажаны, лук-порей, сельдерей;

: перец, огурцы, капуста, помидоры, баклажаны, лук-порей, сельдерей; ягоды : клубника и земляника;

: клубника и земляника; цветы : маргаритки, хризантемы, лобелии, петунии, дельфиниум, пеларгонии, львиный зев, бархатцы.

На огороде в феврале проверяют озимые культуры, мульчируют их и проводят снегозадержание. Также в течение всего месяца выращивают на подоконнике культуры, которые не требуют много места: зелень, пряные травы, салат, лук и чеснок, морковь. В теплицах начинают сеять ранние овощи.

Лунный посевной календарь на февраль 2024 на каждый день

1-3 февраля: плодородные дни. Можно сеять на подоконнике рассаду лука-порея, баклажана, перцев и помидоров, а также выращивать редис, салат, морковь, топинамбур, шпинат. Заготовка луковиц цветов для будущих посадок. Подготовка субстрата для рассады. В теплице можно сеять любые цветы. Не рекомендуется использовать минеральные удобрения и ядохимикаты.

4-5 февраля: посадка лука и чеснока на подоконнике, выращивание салата и пряных растений. В саду проводится санитарная обрезка деревьев и кустарников, побелка стволов, заготовка черенков.

6-7 февраля: хорошие дни для посевов любой зелени в теплице и на подоконнике. На рассаду можно посеять лук-порей и сельдерей. Поливы рекомендуются умеренные, а пересаживать растения вообще не стоит.

8-10 февраля: дни новолуния. Посевной календарь не рекомендует работать с растениями.

11-12 февраля: можно сеять рассаду баклажана, перцев, помидоров, капусты и огурцов. В теплице - пикировка рассады, прополка сорняков, посев цветов. Можно увеличить полив растений, но не рекомендуется пересаживать, повреждать корни и обрезать ветки - раны долго заживают.

12-13 февраля: не очень плодородные дни. Можно посеять рассаду острого перца и фасоли, а также посадить чеснок, лук и пряную зелень. Другие растения лучше не высеивать. Разрешено подкармливать и удобрять растения, бороться с сорняками, болезнями и вредителями, залечивать раны.

14-15 февраля: очень плодородные дни. Можно сеять и сажать любые растения: укроп, петрушку, сельдерей, шпинат, пряности, мяту, рассаду любых овощей и цветов. Особенно удачные дни для выращивания гороха и фасоли. В саду можно заготовить черенки и заняться прищипкой.

16-18 февраля: хорошие дни для посева фасоли, гороха и чечевицы, а также посадки цветов на рассаду. Стоит проверить прошлогодние семена и луковицы на пригодность к посадке. В саду можно заняться лечением болезней и морозобоин на деревьях и кустарниках. Не рекомендуются обильные поливы.

19-23 февраля: это самые плодородные дни месяца. Можно сажать и сеять любые культуры. На подоконнике - посев рассады овощей, цветов и земляники, в обогреваемой теплице можно посадить ранние сорта огурцов, томатов, капусты, дыни, тыквы и салата. Можно обрезать садовые и комнатные растения, а также заняться защитой сада от грызунов и солнечных ожогов.

24-25 февраля: дни полнолуния. Посевы и посадки запрещены. Можно заняться снегозадержанием на участке.

26-27 февраля: не очень урожайные дни. Можно пересаживать, обрезать, удобрять и лечить растения. Из растений сажать можно сельдерей, укроп, петрушку, шпинат, салаты и чеснок. Другие культуры сажать не рекомендуется.

28-29 февраля: последние дни зимы будут благоприятными для посадки на рассаду растений, которые дают плоды под землей. Можно сеять зелень, салаты, лук и чеснок. Также в эти дни можно проводить зимние прививки, обрезать лишние и больные ветки. При плюсовой температуре воздуха можно сажать в саду саженцы плодовых деревьев и винограда.

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