Запасы картофеля высокого качества в украинских хозяйствах очень ограничены, а спрос продолжает расти.

На этой неделе на украинском рынке в очередной раз выросли цены на картошку. По состоянию на 24 января товар поступает в продажу уже по 18-25 грн/кг ($0,48-0,67/кг), что в среднем на 12% дороже, чем в конце прошлой недели. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Если сравнивать с прошлым годом, то картофель на внутреннем рынке Украины уже реализуется в среднем в 4 раза дороже. Большинство крупных игроков рынка уверены в дальнейшем росте цен в этом сегменте. Ситуация "подогревается" информацией о возможной нехватке предложения качественной картошки до завершения текущего сезона.

Отмечается со ссылкой на украинских фермеров, что предложение во время уборки было ограничено из-за относительно низкого урожая во многих областях. Также были проблемы с качеством. Высокие цены на картофель стимулируют импорт – сейчас кроме украинской продукции на внутреннем рынке продается также картофель из Польши.

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В то же время цены на картофель в Польше минимум на 20% ниже. При этом из-за повышенной активности украинских импортеров цены начали повышаться и на польском рынке.

Сейчас запасы картофеля высокого качества в украинских хозяйствах очень ограничены, тогда как спрос на эту продукцию продолжает расти. Это и является основной причиной роста цен.

Овощи на украинском рынке

В январе 2023 года Украина начала покупать картофель за рубежом ускоряются темпы роста цен на картофель. Это привело к первым в этом сезоне оптовым поставкам продукции из-за рубежа.

В то же время после непродолжительного спада пошли вверх отпускные цены на белокочанную капусту. Фермеры начали придерживать качественную продукцию, что и привело к удорожанию.

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