Оптовые компании ведут активное пополнение запасов, тем самым стимулируя рост цен.

На этой неделе, с 15 января, отпускные цены на белокочанную капусту пошли вверх после непродолжительного ценового спада. Фермеры начали придерживать качественную продукцию, что и привело к удорожанию. Оптовые компании также указывают на общее сокращение предложения на рынке. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

В четверг, 18 января, отпускные цены на капусту уже поднялись до 8-13 грн/кг ($0,21-0,34/кг), что на 30% выше, чем в конце прошлой рабочей недели.

Отмечается, что многие украинские производители уже завершили реализацию имеющихся запасов данной продукции. Оптовые компании также завершили реализацию ранее закупленных объемов и ведут активное пополнение запасов, тем самым стимулируя рост цен.

Видео дня

Сейчас белокочанная капуста в Украине уже поступает в продажу в среднем на 22% дороже, чем за аналогичный прошлогодний период.

"Большинство ключевых игроков рынка подорожания в этом сегменте считают временным явлением. Свое мнение они аргументируют тем, что большинство крупных производителей планируют начать продажу этой продукции в начале февраля, и как следствие предложение капусты на рынке увеличится, а отпускные цены начнут снижаться", – говорится в публикации.

Цены на овощи

В Украине ускоряются темпы роста цен на картофель. Это привело к первым в этом сезоне оптовым поставкам продукции из-за границы. Так, с 4 января начали поступать крупные партии продукции из Польши, а также из Литвы и Латвии.

По состоянию на вторник, 16 января 2024 г., цены на свеклу на рынке Украины с конца предыдущей недели выросли в среднем на треть. Они на 74% выше, чем в аналогичный период прошлого года.

Вас также могут заинтересовать новости: