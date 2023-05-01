Эмбарго на агропродукцию ставит Украину в затруднительное положение.

Экономическая поддержка Украины находится под угрозой в связи с тем, что правительства восточноевропейских стран ввели ограничения на поддержку Киева, после того, как Польша заблокировала импорт украинского зерна.

Как сообщает Bloomberg, решение об ограничении на ввоз агропродукции из Украины, которое было введено Польшей, Венгрией, Словакией и Болгарией, связано со стремлением властей сохранить расположение избирателей на фоне поддержки Киева.

Как говорится в материале, эмбарго ставит Украину, которая уже борется с шаткой сделкой с Россией, чтобы разрешить поставки из портов Черного моря, в затруднительное положение — около 7% ее экспорта кукурузы и пшеницы в этом сезоне ушло в Польшу.

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Лидер польской партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский положительно отозвался о зерновом эмбарго, сказав, что "жесткое решение" в конечном итоге поможет Киеву.

Тем временем польские фермеры продолжают устраивать акции протеста на пограничных переходах, критикуя поток украинского зерна, который приводит к снижению цен. Роберт Винницки, один из лидеров Конфедерации, присоединился к протестующим, возложив вину на "Право и справедливость" за то, что они допустили волну "некачественной" продукции.

"Польские фермеры страдают, потому что не могут продать свое зерно. Украинское зерно смешивается с польским и в таком виде продается затем в магазины, на фабрики для потребления поляками", — сказал Винницкий.

Скептицизм среди общественности подтверждается опросами. Около четверти респондентов в ходе опроса, проведенного по заказу газеты Rzeczpospolita в преддверии первого года войны, заявили, что за последние шесть месяцев их отношение к украинским беженцам ухудшилось.

Ситуция с украинским зерном

15 апреля Польша запретила ввоз зерна и другого продовольствия из Украины. Этот запрет касается и транзита товаров. После этого аналогичные запреты ввели в Венгрии и Словакии, однако пообещали сохранить транзит.

Фермеры из Польши, Румынии, Венгрии, Болгарии и Словакии утверждают, что потеряли 417 миллионов евро из-за наплыва украинского зерна на их рынки.

После переговоров Польша пообещала возобновить транзит зерна.

Еврокомиссия согласовала запрет импорта пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника. Также Европейская комиссия согласилась ввести запрет на импорт подсолнечного масла из Украины, однако выступила за сохранение его транзита.

28 апреля 2023 года Еврокомиссия договорилась с пятью странами относительно импорта украинской агропродукции. Сообщалось, что ЕК выделит 100 млн евро помощи пострадавшим фермерам в пяти странах-членах ЕС.

До 2 мая Польша должна выйти из-под запрета на ввоз из Украины нескольких десятков продуктов питания, чтобы заменить их решением ЕС, то есть эмбарго на четыре продукта - пшеницу, кукурузу, рапс и семена подсолнечника.

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