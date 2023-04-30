Польша, Болгария, Венгрия и Словакия подтвердили, что отменят запрет на импорт украинской агропродукции в обмен на эмбарго.

До 2 мая Польша должна выйти из-под запрета на ввоз из Украины нескольких десятков продуктов питания, чтобы заменить их решением ЕС, то есть эмбарго на четыре продукта - пшеницу, кукурузу, рапс и семена подсолнечника.

Как сообщает польское издание RMF24, таковы договоренности между пятью странами и Европейской комиссией. ЕК уже работает над подготовкой постановления ЕС, запрещающего импорт семян пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника в пять стран, и планирует, что это постановление вступит в силу 2 мая.

Польша, Болгария, Венгрия и Словакия подтвердили, что отменят запрет на импорт украинской агропродукции, который был введен в качестве национальной меры. Сейчас ЕК ждет конкретных решений по этому поводу, цель которых зкобчается в том, чтобы избежать параллельного применения запретов.

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Подсолнечное масло и другие сельскохозяйственные товары будут подлежать доследованию, и в случае выявления проблем на рынке могут быть введены тарифы. Фермеры из пяти стран также получат поддержку в размере 100 миллионов евро, из которых польские фермеры – почти 40 миллионов.

Примечательно, что когда вице-президент Европейской комиссии по вопросам торговли Валдис Домбровскис написал в Твиттере о том, что ЕС достиг базового соглашения по украинским агропродовольственным товарам, подсолнечного масла в списке ЕС не было.

В то же время, министр сельского хозяйства Роберт Телус после встречи министров сельского хозяйства стран ЕС в Люксембурге сообщил о том, что ЕС согласилась запретить ввоз подсолнечного масла в Украину. "Европейская комиссия одобрила пять наших продуктов, и мы ведем переговоры о дальнейших продуктах", - подчеркнул он.

Позже, когда его попросили указать пятый продукт, он пояснил: "Это четыре продукта: пшеница, кукуруза, рапс и семена подсолнечника. А про подсолнечное масло ЕК уже говорит, что подсолнечное масло тоже может быть заблокировано".

Проблемы с агроэкспортом из Украины

15 апреля 2023 года правительство Польши ввело запрет на ввоз и транзит зерна и другого продовольствия из Украины. Аналогичные меры были приняты и рядом других стран, в частности Венгрией, Румынией, Словакией.

Данная ситуация возникла в связи с массвыми протестами фермеров, которые из-за дешевый поствок из Украины не могут реализовать свою сбственную продукцию.

Еврокомиссия назвала односторонние решение стран о запрете на ввоз товаров неприемлемым.

23 апреля 2023 года Еврокомиссия согласовала запрет импорта пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины. Также Европейская комиссия согласилась ввести запрет на импорт подсолнечного масла из Украины, однако выступила за сохранение его транзита.

Сообщалось, что со стороны Еврокомиссии есть готовность идти на уступки - ЕК готова расширить список товаров, на которые будет распространяться запрет на импорт из Украины.

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