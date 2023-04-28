Также ЕК выделит 100 млн евро помощи пострадавшим фермерам в пяти странах-членах ЕС.

Еврокомиссия договорилась с Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией и Болгарией о снятии запрета на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины.

Замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что Еврокомиссии удалось согласовать отмену национальных ограничений на импорт со стороны этих пяти стран Восточной Эвропы.

Также Еврокомиссия вводит исключительные предохранительные меры по четырем видам сельхозпродукции - пшенице, кукурузе, рапсу и подсолнечнику и выделяет пакет поддержки в размере 100 миллионов евро для пострадавших фермеров.

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По данным источника СМИ в Еврокомиссии, под "исключительными предохранительными мерами" подразумеваются введение квот на ввоз украинского зерна.

Проблемы с экспортом украинского зерна - детали

Польща, Венгрия, Румыния, Словакия ввели запрет на ввоз и транзит зерна и другого продовольствия из Украины.

Еврокомиссия назвала односторонние решение стран о запрете на ввоз товаров неприемлемым. На фоне проблем с экспортом украинского зерна Еврокомиссия заявила о намерении увеличить поддержку фермеров 5 стран. Позже по итогам переговоров Еврокомиссия согласовала запрет импорта пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины.