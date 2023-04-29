ЕС разрешил Польше запретить импорт украинского зерна.

МИД Украины направил ноту протеста в посольство Польши и представительство ЕС в Украине из-за ситуации с ограничениями на украинский аграрный экспорт. Об этом сообщил спикер украинского МИДа Олег Николенко.

Украинские дипломаты заявили о "категорической неприемлемости ситуации" и указали, что введенные ограничения не соответствуют Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС и принципам Единого рынка ЕС.

"Существуют все правовые основания для немедленного возобновления экспорта украинских аграрных товаров в Польшу, Румынию, Венгрию, Словакию и Болгарию, а также продолжение беспрепятственного экспорта в другие государства-члены ЕС и в целом беспрепятственный транзит всей украинской продукции в другие страны как в пределах, так и вне пределов ЕС", – говорится в сообщении.

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Украина призывает европейских партнеров найти сбалансированное решение, которое отвечало бы законодательству ЕС, Соглашению об ассоциации с Украиной и в целом духу солидарности.

Проблемы с экспортом украинского зерна в ЕС

Ранее Польша, Словакия, Венгрия, Болгария и Румыния в одностороннем порядке запретили импорт украинской агропродукции на свой внутренний рынок из-за недовольства местных фермеров. Причем Польша на короткое время запретила даже транзит украинского зерна.

Накануне стало известно, что Польша договорилась со структурами ЕС, что запрет сохранится только на импорт зерновых культур, не но будет охватывать весь украинский агроэкспорт.

В НБУ уже подсчитали, что от апрельских ограничений на поставки зерна в ЕС Украина потеряла не менее 200 миллионов долларов.

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