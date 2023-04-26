Польша хочет расширить этот перечень.

Европейская комиссия согласилась ввести запрет на импорт подсолнечного масла из Украины, однако выступила за сохранение его транзита.

Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на заявление министра сельского хозяйства Роберта Телуса. По его словам, Польша не откажется от односторонней блокады украинского импорта до тех пор, пока не будут выполнены ее условия.

"Мы не откажемся от своих действий, если мы не получим соответствующих инструментов, которые гарантируют, что польский фермер будет в безопасности, когда речь идет о вопросах, связанных с торговлей, притоком товаров из Украины в Польшу", - сказал Телус после переговоров с комиссарами ЕС.

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Он отметил, что польская сторона все еще ведет переговоры о запрете импорта муки, меда, сахара, мягких фруктов (замороженных), яиц, мяса (особенно птицы), молока и молочных продуктов, а также яблочного сока.

Запрет импорта из Украины: что известно

После начала полномасштабной войны Евросоюз отменил все тарифы и квоты на транзит украинского зерна. Сообщалось, что фермеры из Польши, Румынии, Венгрии, Болгарии и Словакии потеряли 417 миллионов евро из-за наплыва украинского зерна на их рынки.

Уже 15 апреля Польша запретила ввоз зерна и другого продовольствия из Украины, также они решили ввести запрет на транзит.

Впоследствии о запрете импорта заявили в Венгрии и Словакии, однако пообещав сохранить транзит. Еврокомиссия назвала решение трех стран неприемлемым.

После переговоров Польша пообещала возобновить транзит зерна. Однако Еврокомиссия согласовала запрет импорта пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника.

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