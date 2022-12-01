Херсонский енот укусил предателя Сальдо / скриншот

Украден оккупантами херсонский енот укусил за палец коллаборанта Владимира Сальдо. Впрочем, предатель похвалил животное заявив, что оно "служит".

Укус удалось зафиксировать на видео, которым оккупанты поделились в сети. На кадрах видно, что Сальдо пытался погладить животное. Впрочем, енот, которому захватчики дали прозвище Херс, набросился на Сальдо и укусил его за палец.

"Аа-а-а... Не прокусил. Ну, ничего. Значит, служит. Молодец!", - сказал Сальдо, больше не пытаясь приближаться к похищенному еноту.

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На вопрос пропагандистов, обменяют ли енота на памятники или пленных оккупантов, Сальдо ответил, что нет. Предатель мечтает, что енот с ними навсегда.

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Кража херсонского енота: история еще одного преступления россиян

В ноябре во время отступления из Херсона российские оккупанты украли из местного зоопарка енота. Как выяснилось позже, не только енота, но и других зверей незаконно вывезли в оккупированный Крым.

Украинские зоозащитники уточнили, что кража животных не была собственной инициативой вражеских солдат, а приказом русского командования.

В краже животных Херсонского зоопарка признался крымский бизнесмен, директор парка львов "Тайган" и зоопарка "Сказка" Олег Зубков. Мол, он готов вернуть зверей, как только "власть Херсона" восстановит местный зоопарк. 

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