Предатель похвалил животное и заявил, что оккупанты не отдадут его.

Украден оккупантами херсонский енот укусил за палец коллаборанта Владимира Сальдо. Впрочем, предатель похвалил животное заявив, что оно "служит".

Укус удалось зафиксировать на видео, которым оккупанты поделились в сети. На кадрах видно, что Сальдо пытался погладить животное. Впрочем, енот, которому захватчики дали прозвище Херс, набросился на Сальдо и укусил его за палец.

"Аа-а-а... Не прокусил. Ну, ничего. Значит, служит. Молодец!", - сказал Сальдо, больше не пытаясь приближаться к похищенному еноту.

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На вопрос пропагандистов, обменяют ли енота на памятники или пленных оккупантов, Сальдо ответил, что нет. Предатель мечтает, что енот с ними навсегда.

Кража херсонского енота: история еще одного преступления россиян

В ноябре во время отступления из Херсона российские оккупанты украли из местного зоопарка енота. Как выяснилось позже, не только енота, но и других зверей незаконно вывезли в оккупированный Крым.

Украинские зоозащитники уточнили, что кража животных не была собственной инициативой вражеских солдат, а приказом русского командования.

В краже животных Херсонского зоопарка признался крымский бизнесмен, директор парка львов "Тайган" и зоопарка "Сказка" Олег Зубков. Мол, он готов вернуть зверей, как только "власть Херсона" восстановит местный зоопарк.

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