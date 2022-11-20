Во время отступления из Херсона россияне украли из местного зоопарка енота. Сейчас животное в оккупированном Крыму.

Русский солдат, которого украинские военные взяли в плен, просит обменять его на украденного оккупантами из Херсонского зоопарка енота, сообщил в соцсетях первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

"Я, Мокашов Олег Анатольевич, рядовой, 75-го года рождения, из города Новосибирска, прошу правительство России поменять меня на херсонского енота", - сказал на камеру русский.

Соболевский отметил, что такой обмен является вполне равноценным по боевому потенциалу. "Мы даже в плюсе", - пошутил чиновник.

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Кража херсонского енота: история еще одного преступления россиян

В ноябре во время отступления из Херсона российские оккупанты украли из местного зоопарка енота. Как выяснилось позже, не только енота, но и других зверей незаконно вывезли в оккупированный Крым.

Украинские зоозащитники уточнили, что кража животных не была личной инициативой вражеских солдат, а, скорее всего, приказом русского командования.

В краже животных Херсонского зоопарка признался крымский бизнесмен. директор парка львов "Тайган" и зоопарка "Сказка" Олег Зубков. Мол, он готов вернуть зверей, как только "власти Херсона" восстановят местный зоопарк.

Экоцид в Украине

По данным зоозащитников, за девять месяцев войны российские агрессоры загрязнили 182 880 квадратных метров украинской почвы. Россияне оккупировали 8 украинских заповедников и 12 национальных природных парков. В результате военных действий поражено 20% природоохранных территорий Украины.

На Чернобыльской АЭС оккупанты нанесли ущерб минимум на 2,5 млрд гривень. Высоким остается уровень ядерной угрозы на Запорожской АЭС. Российские оккупанты регулярно обстреливают станцию, размещают на ее территории тяжелое вооружение и не допускают к ремонтным работам украинских специалистов и представителей МАГАТЭ. Зона отчуждения вокруг ЗАЭС в результате потенциального ядерного взрыва может составлять до 30000 квадратных километров.

1000 квадратных километров поверхности Черного моря загрязнены нефтяными выбросами от российской военной авиации и судов. Из-за загрязнения воды погибли по меньшей мере 50 тыс. черноморских дельфинов, причем - как на побережье Одесской области, так и в акваториях Болгарии, Румынии и Турции.

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