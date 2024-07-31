В частности, этот овощ сильно влияет на давление.

Картофель имеет плохую репутацию из-за своего богатого содержания углеводов. Несмотря на это пюре и чипсы остаются очень популярными блюдами.

Как пишет healthdigest, исследования артериального давления и влияние картофеля на него получились неоднозначными. Так, одна группа исследователей обнаружила отрицательную связь между артериальным давлением и потреблением картофеля, другие - противоположное.

Согласно обсервационному исследованию 2016 года, более длительное потребление запеченного, вареного или картофельного пюре было связано с большим риском высокого кровяного давления у женщин. При этом, хотя увеличение потребления картофеля фри было связано с риском гипертонии во всех группах, этого не было обнаружено при увеличении потребления картофельных чипсов.

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Картофель - польза и вред

Эксперты и научные исследования отметили ценность калия в его составе для борьбы с высоким кровяным давлением. Этот овощ также является источником витамина С, клетчатки (за счет кожуры), кальция, магния, витамина B6, ниацина и фолиевой кислоты.

"Калий действует несколькими различными способами: он помогает организму вымывать избыток натрия и расслабляет стенки кровеносных сосудов, что обеспечивает больший кровоток", - пояснила диетолог Сара Пфлуградт.

Избыток натрия вызывает увеличение объема жидкости в ваших кровеносных сосудах, поскольку ваше тело удерживает воду из-за чрезмерного потребления соли. Это способствует повышению артериального давления.

Согласно исследованию 2013 года, увеличение содержания кальция, магния и витамина С в вашем рационе также связано со снижением артериального давления. При этом другие питательные вещества в картофеле (ниацин, фолиевая кислота и витамин B6) также связаны со снижением артериального давления.

Однако в исследовании British Medical Journal 2016 года указано, что некоторые из причин высокого кровяного давления, вероятно, связаны с высокой гликемической нагрузкой картофеля. Хотя технически картофель считается сложным углеводом, он содержит много крахмала, который может вызвать скачки уровня сахара в крови. Этот процесс связывают с заболеваниями сердца и высоким кровяным давлением. Согласно исследованиям, дисфункция слизистой оболочки кровеносных сосудов, окислительный стресс и воспаление считались неожиданными последствиями гипергликемии после приема пищи (высокий уровень глюкозы в крови), которая, в свою очередь, могла способствовать гипертонии.

Еще одним недостатком картофеля является влияние на вес, что также приводит к высокому кровяному давлению, однако при правильном употреблении картофеля, как части сбалансированной диеты и в умеренных количествах, он может помочь при высоком кровяном давлении и здоровье сердца. Вместо того, чтобы запекать или толочь картофель, добавляя сливочное масло, жарить его в масле или посыпать солью, выбирайте более здоровые альтернативы, такие как запекание, тушение или приготовление на пару (с кожурой) и добавление полезных трав и специй, поделились исследованиями.

Интересные новости о картофеле

Ранее УНИАН рассказывал, можно ли есть картофельное пюре во время диеты.

Шеф-повар Том Бейтман открыл секретную формулу идеальной жареной картошки. Он поделился рецептом, который занимает первое место среди известных ему способов приготовления этого овоща.

Недавно шеф-повар рассказал секрет приготовления идеального картофеля в мундире в микроволновке.

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