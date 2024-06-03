В картофеле может быть бактерия Clostridium Botulinum, которая вызывает ботулизм.

Запеченный картофель, завернутый в алюминиевую фольгу, это простой и популярный гарнир на обед или ужин. Некоторые люди считают, что так овощи быстрее запекаются. Однако, мало того, что выпекание занимает столько же времени, вы можете неосознанно создать дополнительные риски для себя.

"Картофель потенциально может быть одним из самых опасных продуктов, которые вы можете подавать. Люди всегда боятся майонеза в картофельном салате для пикника, но, на удивление, вареный картофель имеет такой же, если не больший потенциал, чтобы стать опасным, чем майонез", - говорит Southern Living Стивен Чавес, шеф-повар, преподающий кулинарное искусство в Институте кулинарного образования в Лос-Анджелесе.

Что происходит, когда вы готовите картофель в фольге

Картофель, накрытый фольгой, сохраняет влагу, поэтому вы в конечном итоге варите картофель на пару, а не запекаете.

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"Выпекание картофеля, завернутого в фольгу, в духовке приготовит картофель, но фольга удержит всю влагу, из-за чего внутри картофель станет более влажным, чем пушистым, а кожура картофеля будет мягкой, а не хрустящей", - добавляет повар.

При этом влага может создать идеальное убежище для размножения бактерий, когда картофель остынет. Поэтому Чавес советует готовить этот овощ без крышки.

"Единственное преимущество запекания картофеля, завернутого в фольгу, заключается в том, что его можно запекать не в духовке, например, на гриле или на углях костра... Картофель никогда не должен храниться завернутым в тепле дольше двух часов", - отметил шеф-повар.

Как безопасно запекать картофель в фольге

Если вы настроились на этот способ приготовления, то обязательно снимите фольгу сразу после того, как вытащите картофель из духовки, чтобы уменьшить вероятность размножения бактерий.

Овощ, завернутый в фольгу, не имеет много кислорода, создавая идеальную среду для ботулизма.

"Ботулизм вызывается бактерией под названием Clostridium Botulinum, которая естественным образом встречается в окружающей среде, в частности в почве", - объясняет Кимберли Бейкер, доктор философии, директор группы пищевых систем и безопасности в Университете Клемсона.

По его словам, бактерии не исчезают с нагреванием, вместо этого они будут ждать, пока создадутся соответствующие условия.

"Когда бактерия не имеет того, что ей нужно для жизни, она инкапсулируется, образуя споры, пока не изменятся условия, где она снова сможет расти", - добавил он.

Как картофель может иметь споры

Картофель является корнеплодом и растет под землей, а именно там указанная бактерия часто присутствует в виде спор.

"Картофель растет в земле, поэтому споры очень часто встречаются на кожуре картофеля. Clostridium Botulinum лучше всего развивается в теплой, влажной среде с низким содержанием кислорода", - говорит Бейкер.

Почему нужно мыть картофель

Если вы думаете, что тепло уничтожит любые вредные бактерии, и вы можете пропустить мытье продуктов, подумайте еще раз. Мытье картофеля перед варкой - один из способов минимизировать любые риски.

"Если картофель не промыть тщательно прохладной проточной водой, чтобы физически удалить споры, а затем картофель приготовить в фольге, споры подвергают идеальной среде (теплой, влажной и с низким содержанием кислорода) и споры начнут активно расти, когда он начнет охлаждаться", - предупредил эксперт.

Запеченный картофель, завернутый в фольгу, нужно съесть как можно скорее. Если вы готовите его заранее или планируете съесть через несколько часов, держите овощ в духовке.

Как приготовить картофель

С началом посевного сезона в магазинах и на рынках продают первый молодой картофель. Этот ароматный сезонный гарнир всегда получается вкусным. Существует много способов, как приготовить молодой картофель.

Британский шеф-повар Рик Стайн, который имеет корнуольские корни, поделился рецептом вкусного пирога с сыром, картофелем и шпинатом.

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