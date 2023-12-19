Отмечается, что картофель содержит ряд полезных веществ, которые остаются даже после его приготовления.

Картофельное пюре, возможно, и не кричит "я полезно", но оно очень вкусное. Диетолог-нутрициолог, сертифицированный специалист по спортивной диетологии и представитель Академии питания и диетологии Яси Ансари считает, что не нужно исключать пюре из своего рациона.

"Картофельное пюре, безусловно, может быть частью здорового и сбалансированного питания", - цитирует специалиста издание USA Today

Полезно ли картофельное пюре

По словам Ансари, в своей работе она не вешает ярлыки на продукты "хорошие" или "плохие".

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"Моя миссия заключается в том, чтобы побудить людей есть те продукты, которые они любят, но при этом найти способы сделать их более сытными и полезными", - объясняет она.

При этом она утверждает, что картофель обладает отличной питательностью. Картофель - это крахмалистый овощ, то есть в нем много углеводов, которые являются "основным источником энергии в рационе человека", говорится в статье 1994 года в журнале American Journal of Clinical Nutrition.

Картофель также богатый источник калия - важнейшего минерала, который важен для функционирования клеток, сердца, мышц и нервов, а также клетчатки, которая помогает пищеварению. По данным UC Davis Health, он также является источником антиоксиданта витамина С.

Что делает картофельное пюре вредным для здоровья

Картофель сам по себе содержит все эти замечательные питательные вещества, и они никуда не исчезают, когда готовят пюре. Однако в картофельное пюре часто добавляют дополнительные ингредиенты, которые меняют питательный профиль картофеля, говорит Ансари.

Часто мы добавляем такие ингредиенты, как масло, сливки и сыр. По данным Американской ассоциации сердца, эти молочные продукты содержат насыщенные жиры, которые могут вызвать проблемы с уровнем холестерина и, как следствие, сердечные заболевания. Важно подчеркнуть, что это не означает, что картофельное пюре "плохое". Просто это следует помнить, особенно если у вас есть сердечные заболевания.

Здоровое картофельное пюре

Если вас беспокоит содержание жира в картофельном пюре, Ансари предлагает несколько вариантов. Один из вариантов - заменить молочные продукты с высоким содержанием жира на альтернативные с более низким содержанием жира. В качестве примера она назвала молоко с низким содержанием жира и греческий йогурт, а также куриные и овощные бульоны.

Другой вариант - чередовать виды картофельных блюд, которые вы употребляете в течение недели. Может быть, в один день вы едите сливочное пюре, на следующий - жареный картофель, потом - печеный, а затем возвращаетесь к пюре, говорит Ансари.

Если вы ищете способы здорового питания, Ансари делает акцент на создании сбалансированной тарелки. Вы можете увеличить количество питательных веществ в блюдах, добавляя, а не ограничивая их.

Она советует добавлять в тарелку овощи и нежирные белки. Вместе эти продукты помогут вам дольше оставаться сытыми и контролировать уровень энергии, чтобы после обеда было хорошее настроение.

Ранее УНИАН писал, что диетолог назвала единственный полезный продукт, который всегда нужно покупать.

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