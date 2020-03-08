В оккупированном Донецке торжественно открыли мусорный контейнер - СМИ (фото)
В одном из спальных районов оккупированного Донецка состоялось торжественное открытие мусорного контейнера по сбору пластиковых бутылок.
В соцсетях появилась информация об этом событии, пишет 062.
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Жильцы близлежащих домов пишут: "Капец какой-то. Сегодня в нашем дворе - телевидение приехало и 10 человек бездельников на полчаса ради установки сетки для пластиковых бутылок. Это цирк просто...".
"Так в нашем дворе еще никто над мусором не изгалялся", — пишут жители микрорайона.
В Донецке торжественно открыли мусорный контейнер, - ФОТО— Донецк 62.ua (@donetsk62ua) March 8, 2020
Установку мусорного контейнера в Донецке приехало снимать телевидение #Донецк#ДНР#мусор#контейнерpic.twitter.com/75Dw5cGSXX
Ранее в оккупированном Донецке к 150-й годовщине города установили таксофон. Случилось это 25 августа 2019 года, но активно распространяться по сети новость начала через несколько недель – когда о ней сделало сюжет "местное телевидение". Сюжет, откровенно говоря, можно разбирать на мемы.