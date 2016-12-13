Американский инвестфонд окажет техническую помощь работе украинского Офиса продвижения экспорта

Американский правительственный инвестиционный фонд Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) намерен оказывать техническую помощь Офису продвижения экспорта, работающему при Министерстве экономического развития и торговли Украины.

Как сообщили в Минэкономразвития, меморандум о многостороннем сотрудничестве между WNISEF и командой Офиса продвижения экспорта был подписан в Киеве в присутствии первого вице-премьер-министра Степана Кубива и торгового представителя Украины Натальи Микольской, а также представителей дипломатических кругов, в частности, Чрезвычайного и Полномочного посла Канады в Украине Романа Ващука.

Комментируя подписание документа, Кубив отметил, что правительства США и Канады оказывают значительную поддержку украинским реформам. В свою очередь, Микольская обратила внимание, что впервые за 25 лет в Украине представлена команда людей, которая целенаправленно занимается вопросами экспорта.

"Мы работаем над практическими решениями для украинского бизнеса: проводим тренинги, предоставляем информацию, организовываем торговые миссии. У нас уже есть много важных результатов. А имея системную поддержку, проектная команда Офиса сможет сделать еще больше", - цитирует Микольскую пресс-служба Минэкономразвития.

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Глава WNISEF Ярослава Джонсон отметила, что уже сейчас Офис продвижения экспорта стал эффективным механизмом продвижения украинского продукта. "Мы в сотрудничестве с канадскими коллегами рады помочь украинским экспортерам выходить на новые рынки. Это в конечном итоге помогает создавать новые рабочие места", - сказала Джонсон.

Как сообщал УНИАН, Офис продвижения экспорта работает в формате проектной команды уже более года. Вместе с тем, систематизация его работы и достижение конкретных результатов в части увеличения доли украинских товаров на различных рынках была и остается одним из приоритетов Минэкономразвития и правительства в целом. Кабинет министров называет развитие экспортного потенциала основой экономического роста, который должна демонстрировать Украина, начиная с 2017 года.