Спортсмены ЦСК вооруженных сил завоевали награды на турнире по греко-римской борьбе
16:12, 02 июля 2014Армия
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В Германии закончился международный турнир по греко-римской борьбе. По результатам соревнований 4 спортсмена команды мастеров по единоборствам Центрального спортивного клуба (ЦСК) вооруженных сил получили награды.
REUTERS
Так, в весовой категории до 59 и 66 кг бронзовые медали завоевали солдаты службы по контракту Евгений Мягкий и Денис Демьянков, говорится в сообщении на сайте Ми6нистерства обороны.
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Сотрудник вооруженных сил Жан Беленюк (84 кг) и старший сержант Александр Чернецкий (130 кг) также завоевали бронзовые награды в своих весовых категориях.
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