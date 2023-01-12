Евросоюз не включает какие-либо санкции против режима Лукашенко в Беларуси.

Власти Евросоюза не вводит санкции против режима Александра Лукашенко в Беларуси по просьбе Киева.

Об этом сообщил журналист Рикард Йозвяк в Twitter. По его сведениям, именно требование властей Украины не вводить санкции против сторонников режима в Беларуси, стало причиной, по которой они не попал под санкции Евросоюза вместе с РФ в последних санкционных пакетах.

Роль Беларуси в войне против Украины

Минск помогает Москве вести войну против Украины с первых дней полномасштабного вторжения. Именно из Беларуси наступали танки оккупантов на северный области Украины.

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Также российская авиация использует воздушное пространство Беларуси для ракетных ударов по Украине.

Кроме того, Беларусь ремонтирует военную технику для армии РФ, служит "хабом" для переброски российской техники и размещает у себя иранские дроны.

При этом украинские военные предупредили, что угроза со стороны Беларуси сохранится и в этом году.

Санкции ЕС против России

За нападение на Украину в феврале 2022 года Евросоюз несколько санкционных пакетов против РФ. Так, крайний из них - 9-й по счету был принят 15 декабря 2022 года.

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель прокомментировал влияние санкций на РФ так: "Санкции вместе с военной помощью Украине, международным давлением и дилпоматичними усилиями, дают свои плоды. Чем больше времени будет проходить, тем болезненнее они станут для руководства Кремля и российской экономики". При этом дипломат отметил, что санкции не являются панацеей и только они не остановят войну.

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