Давление в системе водоснабжения снижено в ряде районов столицы.

Объекты "Киевводоканала" 20 ноября были повреждены в результате ночной российской атаки. Кроме того, из-за ударов по энергосистеме возникли перебои в водоснабжении столицы, сообщила пресс-служба "Киевводоканала".

В частности, снижено давление водоснабжения в нескольких районах. В настоящее время наблюдается снижение давления в водопроводных сетях Печерского, Голосеевского, Святошинского, Соломенского и Шевченковского районов. В некоторых домах возможно временное прекращение водоснабжения. Отмечается, что специалисты работают над стабилизацией давления и восстановлением подачи воды.

Кроме того, сообщается о приостановке водоснабжения в городе Вишневом Киевской области.

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"В связи с временным прекращением АК "Киевводоканал" приёма сточных вод в сети города Киева сообщаем о приостановке водоснабжения", – говорится в сообщении городской общины Вишневого в Facebook.

Россия нанесла удар по Украине – последние новости

В ночь на 20 ноября Россия массированно атаковала Украину ракетами и дронами. Киев несколько раз за ночь подвергался ударам баллистических ракет. В городе в результате попаданий поврежден объект критической инфраструктуры, в нескольких районах возникли пожары. Также известно о трех погибших сотрудниках "Киевводоканала".

Атомные электростанции в Украине из-за российской атаки вынуждены снизить мощность генерации. Под ударом оказались важные объекты энергетики – электростанции, подстанции систем передачи и распределения электроэнергии.

В Киеве, Львовской, Закарпатской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Ивано-Франковской областях вынужденно применяются аварийные отключения. Также были введены графики стабилизационных отключений света для ряда западных областей Украины.

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