Отмечается, что для меди наметилась одна из худших недель за последнее десятилетие.

Цены на медь в пятницу, 20 ноября, упали до самого низкого уровня с марта. На стоимости металла сказалась неделя рыночных потрясений.

Издание Bloomberg пишет, что трехмесячные фьючерсы на Лондонской бирже металлов (LME) обвалились более чем на 3%, в результате чего для меди наметилась одна из худших недель за последнее десятилетие. Одна из главных причин - растущие сомнения относительно устойчивости расходов на искусственный интеллект и роли меди в его внедрении.

В сентябре цены на "красный металл" взлетели до рекордного уровня – почти 15 000 долларов за тонну, поскольку оптимистично настроенные инвесторы делали ставку на рост спроса со стороны центров обработки данных и другой инфраструктуры для искусственного интеллекта. Сейчас цены могут упасть ниже 12 000 долларов, поскольку нервозность по поводу перспектив ИИ привела к тому, что на рынках меди и других металлов доминируют продавцы.

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"Мы говорили с тех пор, как ИИ стал движущей силой цен, что это, возможно, немного преувеличено. Это не значит, что ИИ не важен, но есть гораздо больше факторов", - сказал аналитик по меди в Benchmark Mineral Intelligence Ltd Альберт Маккензи.

Среди других факторов – слабый спрос со стороны Китая, ослабление перспектив введения тарифов на импорт меди в США и укрепление американской валюты.

По состоянию на 5 утра по киевскому времени цена на медь снизилась на 2,5% - до 12 213 долларов за тонну, то есть 1 килограмм обойдется в 12,21 доллара, и по итогам недели падение может составить около 9%. Это самое сильное падение за последние 10 лет, не считая тех случаев, которые наблюдались на ранних этапах пандемии Covid-19 и после того, как президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в рамках "Дня освобождения" в 2025 году.

На этой неделе сильно пострадали и другие металлы: цены на олово – ещё один металл, который, как предполагается, выиграет от роста спроса в сфере искусственного интеллекта, – обвалились более чем на 12%, а цены на цинк снизились более чем на 5%.

Что касается украинского рынка, то также наблюдается падение. По данным Metal Monitor, 20 ноября медь в Украине принимают по 487 гривень за килограмм, а на бирже цены установлены на уровне 562,52 грн.

Цены на металлы - последние новости

Цены на медь в последние месяцы довольно-таки сильно колебались на фоне ряда факторов, но теперь металл дешевеет с каждым днем все больше. Так, 16 ноября металл упал до минимума за более чем четыре месяца на фоне распродажи акций технологических компаний и слабые экономические данные из Китая. При этом цена на алюминий упала на 0,7%, а олово потеряло 1,7%.

18 ноября цены на медь продолжили падать, достигнув минимума за почти пять месяцев. В то же время цена на алюминий упала на 0,9% - до 2 907,50 доллара, а на цинк снизилась на 1,3% - до 3 627,50 доллара за тонну.

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