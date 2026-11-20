Появилось новое объяснение одной из величайших геологических загадок.

В некоторых горных породах отсутствуют свидетельства более чем миллиарда лет геологической истории Земли. Как пишет ScienceDaily, новое исследование, результаты которого опубликованы в Nature, предполагает: ответ может крыться в медленном перемещении целых континентов под действием мощных сил, действующих глубоко внутри планеты.

"Исследование предлагает новое объяснение одной из древнейших геологических загадок – согласно выводам ученых, древние континенты на протяжении сотен миллионов лет постепенно поднимались и опускались из-за движения раскаленных горных пород в недрах Земли", – говорится в статье.

Такие изменения высоты, добавляют авторы, могли вызвать масштабную эрозию, в результате которой с поверхности исчезли огромные массивы пород, а вместе с ними – целые периоды геологической истории планеты.

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Главный автор работы, аспирант Университета Вуллонгонга Сантос Дхунгана, пояснил, что исследователи выдвигали немало версий происхождения "Большого несоответствия", однако лишь некоторые из них тщательно проверялись с учетом длительных процессов, происходящих внутри Земли.

"Представьте себе книгу, из которой вырвали огромную главу посередине. Большой разрыв – это такой пробел в истории Земли, когда повествование внезапно переходит от первых глав к значительно более позднему периоду. Наше исследование показывает, что эти страницы исчезли не случайно", – отметил он.

Таинственный миллиард лет, которого не хватает в истории Земли

Обычно слои осадочных пород накапливаются один за другим, образуя своеобразную геологическую хронологию: более древние породы расположены под более молодыми. Изучая эти слои, ученые могут воссоздавать картину древней окружающей среды и прослеживать изменения, происходившие на Земле на протяжении миллиардов лет.

Однако в этой летописи есть огромный пробел. Во многих местах планеты осадочные породы кембрийского периода, сформировавшиеся примерно 540 миллионов лет назад, залегают непосредственно на значительно более древних кристаллических породах. Среди них – гранит, возраст которого может превышать миллиард лет. Промежуточные геологические слои отсутствуют, образуя масштабный пробел, известный как Великое несоответствие.

Один из самых ярких примеров этого явления можно увидеть в Большом каньоне в США. Когда-то эта территория была частью Лаврентии – древнего континентального массива, на месте которого сейчас расположена Северная Америка. Подобные геологические пробелы обнаружили также в Европе, Австралии, Африке и Азии.

Продолжительность периода, отсутствующего в геологической летописи, зависит от конкретной местности. В одних районах отсутствуют свидетельства примерно 200 миллионов лет истории, в других этот пробел превышает миллиард лет.

Как силы в недрах Земли могли стереть часть истории

Чтобы выяснить причины исчезновения древних пород, Дхунгана вместе со своим научным руководителем и соавтором работы, доцентом Николасом Фламаном, смоделировал движение земной мантии на протяжении сотен миллионов лет.

Мантия – это мощный слой горячих, преимущественно твердых горных пород, расположенный под земной корой. В масштабах человеческой жизни эта субстанция кажется неподвижной, однако в течение геологических периодов она способна деформироваться и чрезвычайно медленно перемещаться.

Циркуляция вещества в мантии под воздействием тепла, которую называют мантийной конвекцией, может постепенно поднимать огромные участки земной поверхности или, наоборот, вызывать их опускание.

Такие вертикальные движения влияют на то, остаются ли древние породы открытыми для эрозии или оказываются под новыми слоями отложений. Когда континент поднимается, ветер, вода и другие природные процессы постепенно разрушают его поверхность. Если впоследствии эта территория опускается, ее может затопить море, после чего поверх эродированных пород начинают накапливаться новые отложения.

Ученые установили, что такая последовательность процессов могла объяснить как исчезновение древних слоев пород, так и сохранение геологической границы, которую можно увидеть сегодня.

Древние континенты миллионы лет поднимались и опускались

Компьютерное моделирование выявило характерную закономерность в трех крупных древних континентальных регионах: Лаврентии, Балтике (территория современной Северной Европы) и Северном Китае.

Согласно моделям, мантийная конвекция привела к подъему древних центральных частей этих континентов в неопротерозойскую эру, которая длилась примерно от одного миллиарда до 540 миллионов лет назад. Этот период предшествовал кембрию – времени, когда разнообразие животного мира стремительно возросло. Это явление известно как кембрийский взрыв.

Длительное пребывание континентов на возвышенности могло привести к масштабной эрозии. Она постепенно разрушала древние слои горных пород, стирая сотни миллионов лет геологической истории.

По результатам моделирования, после этого периода поднятия в течение фанерозойского эона, охватывающего примерно последние 540 миллионов лет, произошло масштабное опускание континентальных массивов. Когда древние участки суши постепенно погружались, их начали затоплять моря. На поверхности эродированных древних пород накапливались новые осадочные отложения, которые сохранили границу между старыми и молодыми слоями.

По мнению исследователей, именно такая последовательность – поднятие континентов, эрозия, последующее опускание и накопление отложений – в течение огромных промежутков времени могла сформировать Великую несогласованность, которую сегодня обнаруживают в разных частях мира.

Особенно важным результатом исследования стало то, насколько точно компьютерные модели воспроизвели географическое распространение Большого несоответствия.

Моделирование предсказало длительное поднятие, а впоследствии опускание территорий Северной Америки, Северной Европы и Северного Китая. Именно в этих регионах геологический пробел был хорошо изучен и зафиксирован.

Такое совпадение подтверждает предположение, что движения вещества в глубоких слоях мантии сыграли важную роль в формировании отсутствующих фрагментов геологической летописи. Вместо поиска отдельного объяснения для каждой местности исследование указывает на общий процесс в недрах Земли, который мог вызвать подобные изменения в разных регионах планеты.

"Иногда то, чего не хватает, может рассказать об истории Земли больше, чем то, что мы видим. Один длительный период поднятия, за которым последовал столь же длительный период опускания, создал бы идеальные условия для удаления горных пород и сохранения эродированной поверхности", – пояснил Фламан.

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