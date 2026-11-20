По предварительным данным, в дом попал FPV-дрон.

Военные армии РФ нанесли удар по дому-музею второго президента Украины Леонида Кучмы в селе Чайкино Новгород-Северской общины в Черниговской области. Об этом сообщил начальник Новгород-Северской РВА Александр Селиверстов.

"Сегодня утром, 20 ноября, около 09:50, в селе Чайкино зафиксировано попадание вражеского снаряда, предположительно, FPV-дрона. В результате удара вспыхнул пожар в Доме-музее второго президента Украины Леонида Кучмы", – отметил он.

По данным Селиверстова, сведений о пострадавших не поступало.

Видео дня

Что известно о доме-музее Кучмы в Черниговской области

Как известно, Леонид Кучма родился в селе Чайкино в Черниговской области. На месте родительского деревянного дома в 2000-2003 годах был построен особняк площадью около 600 кв. м.

По данным СМИ, визуально с улицы может показаться, что в доме всего два этажа, однако на самом деле он четырехуровневый.

Также в этом селе в честь Кучмы назвали улицу, а в честь его матери – церковь.

Населенный пункт расположен всего в 20 километрах от границы с Россией и периодически страдает от вражеских атак.

Вас также могут заинтересовать новости: