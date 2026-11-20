В ряде областей введены аварийные отключения электроэнергии.

В западных областях Украины после российского нападения действуют графики отключения света.

Как сообщил первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов, в Киеве, Львовской, Закарпатской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Ивано-Франковской областях вынужденно применяются аварийные отключения.

Между тем в ряде западных областей также ввели графики стабилизационных отключений света.

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График отключений – Львовская область

Во Львовоблэнерго сообщили, что по распоряжению НЭК "Укрэнерго" 20 ноября 2026 года во Львове и области введены графики почасовых отключений (ГПВ).

Время отсутствия электроэнергии по очередям:

1.1 – 10:30–14:00, 21:00–00:00

1.2 – 10:30 – 14:00, 21:00 – 00:00

2.1 – 12:30 – 17:30

2.2 – 12:30 – 17:30

3.1 – 14:00 – 17:30

3.2 – 14:00 – 17:30

4.1 – 08:30 – 12:30, 17:30 – 21:00

4.2 – 08:30 – 12:30, 17:30 – 21:00

5.1 – 08:30 – 10:30, 16:00 – 21:00

5.2 – 08:30 – 10:30, 16:00 – 21:00

6.1 – 10:30 – 16:00, 21:00 – 00:00

6.2 – 10:30 – 16:00, 21:00 – 00:00

График отключений – Тернопольская область

Согласно указанию НЭК "Укрэнерго", 20 ноября график почасовых отключений будет действовать и на территории Тернопольской области. Ознакомиться с актуальным графиком и узнать время отключения по своему адресу можно на официальном сайте АО "Тернопольоблэнерго".

График отключений – Ивано-Франковская область

В Прикарпатьеоблэнерго сообщили, что из-за последствий вражеских атак в Ивано-Франковской области введены графики почасовых отключений для бытовых потребителей, а также графики ограничений мощности для бизнеса и промышленности в объеме 5 очередей. Электроснабжение будет отсутствовать, в зависимости от очереди, от 3,5 до 7 часов.

График отключений – Закарпатская область

По данным Закарпатьеоблэнерго, в Закарпатской области сегодня также будут отключать свет. Продолжительность отключений в среднем составит от 5 до 9 часов в сутки в зависимости от очереди.

График отключений – Хмельницкая область

В Хмельницкоблэнерго сообщили, что в области введен график почасовых отключений света на 20 ноября.

Часы отсутствия электроэнергии:

Подочередь 1.1 – 10:30–15:00; 20:00–24:00.

Подочередь 1.2 – 10:30–15:00; 19:00–22:00.

Подочередь 2.1 – 13:00–17:00; 19:00–22:00.

Подочередь 2.2 – 11:00–15:00; 19:00–22:00.

Подочередь 3.1 – 15:00–19:00; 22:00–24:00.

Подочередь 3.2 – 15:00–17:00; 19:00–22:00.

Подочередь 4.1 – 11:00–15:00; 17:00–20:00; 22:00–24:00.

Подочередь 4.2 – 10:00–13:00; 15:00–19:00.

Подочередь 5.1 – 09:30–11:00; 17:00–19:00; 22:00–24:00.

Подочередь 5.2 – 11:00–15:00; 17:00–19:00; 22:00–24:00.

Подочередь 6.1 – 07:30–11:00; 15:00–17:00; 19:00–22:00.

Подочередь 6.2 – 07:30–11:00; 15:00–19:00; 22:00–24:00.

График отключений света – Черновицкая область

График почасовых отключений в Черновицкой области введен по распоряжению НЭК "Укрэнерго" в соответствии с оперативной ситуацией в энергетической системе Украины, сообщили в Черновцыоблэнерго. В зависимости от группы потребителей свет будет отсутствовать от 6 до 8 часов в сутки.

Ситуация в энергетике Украины – последние новости

В Киеве 20 ноября из-за массированной атаки жители ряда районов остались без света, а именно Печерского, Соломенского, Голосеевского, Днепровского и Дарницкого районов столицы. Кроме того, во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях введены аварийные отключения.

Кроме того, в некоторых областях круглосуточно действуют плановые отключения электроэнергии. Для всех категорий потребителей будут действовать графики почасовых отключений от 0,5 до 3 очередей (что соответствует продолжительности отключений от 2 до 12 часов).

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