Платформа запретила арендодателям заставлять гостей убирать за собой жилье.

С 20 ноября 2026 года вступили в силу новые правила платформы по посуточной аренде для туристов Airbnb, запрещающие владельцам жилья требовать от гостей заниматься уборкой перед выселением.

В частности, владельцы частных апартаментов или домов, которые обычно включают в счет плату за уборку, больше не могут заставлять гостей мыть за собой посуду, выносить мусор на улицу, собирать постель, стирать белье и так далее.

Такие изменения платформа ввела в ответ на многочисленные жалобы туристов. Люди жаловались, что подобные трудоемкие работы по дому, которые должны выполняться стороной арендодателя, поскольку за это уже заплачено, занимают у них много временя и доставляют неудобства.

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Теперь же хозяевам жилья необходимо пересмотреть требования к гостям при выезде, чтобы убедиться, что они просты, разумны и не являются "обременительными".

Например, можно попросить гостей сложить использованную посуду в раковину (а не мыть ее) или собрать полотенца в определенном месте (а не стирать их).

Также компания рекомендует хозяевам подробно изложить обновленные правила дома и свои просьбы на странице объекта – еще до того, как гость перейдет к оформлению бронирования.

Однако, как пишет The Independent, владельцы жилья прогнозируемо остались недовольны нововведением. Более того, некоторые из них пригрозили бойкотировать платформу.

Некоторые из них в знак протеста закрыли свои объекты для новых заказов. Также была запущена онлайн-петиция с просьбой к Airbnb пересмотреть правила – она уже собрала более 27 тысяч подписей.

Другие новости Airbnb

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее платформа Airbnb предложила туристам приобрести страховку на случай дождя. Пока что услуга доступна лишь в некоторых странах Европы.

Также сервис запустил новую услугу Airbnb Services, позволяющую туристам нанимать различны специалистов по месту проживания: поваров, фотографов, массажистов, персональных тренеров, парикмахеров, визажистов и так далее.

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