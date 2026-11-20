С 20 ноября 2026 года вступили в силу новые правила платформы по посуточной аренде для туристов Airbnb, запрещающие владельцам жилья требовать от гостей заниматься уборкой перед выселением.
В частности, владельцы частных апартаментов или домов, которые обычно включают в счет плату за уборку, больше не могут заставлять гостей мыть за собой посуду, выносить мусор на улицу, собирать постель, стирать белье и так далее.
Такие изменения платформа ввела в ответ на многочисленные жалобы туристов. Люди жаловались, что подобные трудоемкие работы по дому, которые должны выполняться стороной арендодателя, поскольку за это уже заплачено, занимают у них много временя и доставляют неудобства.
Теперь же хозяевам жилья необходимо пересмотреть требования к гостям при выезде, чтобы убедиться, что они просты, разумны и не являются "обременительными".
Например, можно попросить гостей сложить использованную посуду в раковину (а не мыть ее) или собрать полотенца в определенном месте (а не стирать их).
Также компания рекомендует хозяевам подробно изложить обновленные правила дома и свои просьбы на странице объекта – еще до того, как гость перейдет к оформлению бронирования.
Однако, как пишет The Independent, владельцы жилья прогнозируемо остались недовольны нововведением. Более того, некоторые из них пригрозили бойкотировать платформу.
Некоторые из них в знак протеста закрыли свои объекты для новых заказов. Также была запущена онлайн-петиция с просьбой к Airbnb пересмотреть правила – она уже собрала более 27 тысяч подписей.
Другие новости Airbnb
Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее платформа Airbnb предложила туристам приобрести страховку на случай дождя. Пока что услуга доступна лишь в некоторых странах Европы.
Также сервис запустил новую услугу Airbnb Services, позволяющую туристам нанимать различны специалистов по месту проживания: поваров, фотографов, массажистов, персональных тренеров, парикмахеров, визажистов и так далее.
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