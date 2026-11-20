Данные с радаров проверяются, а соответствующие службы готовятся при необходимости противодействовать потенциальной угрозе.

В Польше заявили о нарушении воздушного пространства страны неопознанным летательным аппаратом во время массированной ракетно-дроновой атаки России на Украину.

Как сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши, подозрение о нарушении воздушного пространства Республики Польша возникло из-за неизвестного объекта в небе.

Информация о возможной угрозе была передана в Правительственный центр безопасности. Соответствующие службы проверяют записи радиолокационных систем, чтобы подтвердить факт нарушения.

Видео дня

По результатам проверки, в случае подтверждения потенциальной опасности, могут быть приняты необходимые меры для ее нейтрализации.

Кроме того, командование сообщало о привлечении воздушных средств противовоздушной обороны на фоне массированной атаки на Украину.

Дальнейшую информацию польская сторона обещает обнародовать после завершения проверки и подтверждения всех обстоятельств. На данный момент подробности о типе и происхождении неизвестного летательного аппарата не сообщаются.

В то же время Radio Lublin пишет, что в польском Люблине объявили воздушную тревогу и включили сирены. В сети появились видео.

Кроме того, в сети появилось видео с камер наблюдения, на которых якобы виден момент падения ракеты в Польше. Независимо подтвердить подлинность видео пока невозможно.

Массированная атака на Украину

Как сообщало УНИАН, россияне наносят массированные удары по Украине с помощью дронов и ракет. В течение ночи 20 ноября враг несколько раз атаковал Киев баллистическими ракетами. Также известно о запуске крылатых ракет с самолетов стратегической авиации.

Под атакой дронов и ракет находятся также западные регионы Украины. Во время российской воздушной атаки во Львове и на Львовщине зафиксировали повреждения автомобилей, общежития и частного дома.

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