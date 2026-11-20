Эта встреча вызвала беспокойство у других стран и блоков, в том числе и у Евросоюза.

Переговоры в Шэньчжэне между президентом США Дональдом Трампом, российским диктатором Владимиром Путиным и китайским лидером Си Цзиньпином стали успешным завершением года для последнего.

Об этом пишет Financial Times. Издание отмечает, что эта встреча позволила Си втянуть своего ключевого соперника Трампа в свою орбиту вместе с Путиным. И эта встреча стала демонстрацией стабильности Китая в мире, где США и РФ застряли в своих войнах. Для Путина эта встреча стала повышением до равного статуса лидера сверхдержавы. Тогда как Трамп, по мнению издания, наоборот, понизил свой статус.

Джулиан Гертц, историк Китая из Колумбийского университета, отметил, что показательной была ситуация за столом переговоров. В то время как Трамп фактически стал лишь "одним из двух" гостей, приглашенных в Пекин. И хотя сам американский президент и может воображать себя центральной фигурой, фотографии из Китая свидетельствуют об обратном.

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Кроме того, саммит способствовал реализации внутренних политических амбиций Си. Ведь его статус на мировой арене поможет китайскому лидеру обеспечить себе четвертый пятилетний срок на посту генерального секретаря Коммунистической партии. И хотя у Си нет соперников на этих выборах, пятилетний съезд партии всегда является деликатным политическим моментом в Китае.

Совместное заявление Трампа, Си и Путина

Комментируя итоги встречи, издание отмечает, что совместное заявление содержало лишь расплывчатые обещания, такие как реформирование ООН и договоренность не вести ядерную войну. На этом фоне соперничество между Пекином и Вашингтоном усиливается. Обе стороны обвиняют друг друга в нарушении договоренностей по поводу торговой войны.

Беспокойство Евросоюза

Эта встреча также вызвала беспокойство среди других государств и блоков, в частности Евросоюза. Поскольку система, в которой доминируют великие державы, делает малые и средние страны зависимыми от решений мировых лидеров.

Встреча Путина, Трампа и Си: что известно

Ранее издание Bloomberg сообщало, что американский президент после саммита АТЭС пообщался с европейскими лидерами и сообщил, что на встрече с Путиным и Си они обсуждали вопрос войны в Украине. По мнению Трампа, эта встреча может приблизить окончание войны в Украине.

Также во время встречи Трамп сделал ряд комплиментов российскому диктатору. Издание The Times отмечает, что такие заигрывания Трампа с Путиным не сулят ничего хорошего Украине и Европе. Журналисты также пишут, что эта встреча играет на руку амбициям Москвы и Пекина.

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