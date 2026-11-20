Бывшая жена народного депутата после развода подарила Тищенко более 12 млн грн.

НАБУ и САП проводят обыски в салоне красоты в Ужгороде, который открыла бывшая жена народного депутата Николая Тищенко. Об этом сообщает журналист Виталий Глагола со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

По его словам, речь идет о салоне красоты "CLIPSE" в ЖК Silver Park. Его открыла Алла Барановская, бывшая жена нардепа. В рамках какого дела проводятся обыски – пока неизвестно.

Журналист напоминает, что в 2024 году высказывались предположения о том, что развод Тищенко и Барановской может быть фиктивным. Поскольку после расторжения брака пара продолжала жить в одном помещении. Сам Тищенко объяснял это тем, что им необходимо воспитывать общего сына.

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"15 февраля 2024 года, почти через месяц после развода, Барановская подарила Тищенко 12 634 680 гривен. Именно так нардеп указал в декларации. Когда журналисты спросили его об этих деньгах, Тищенко ответил, что после развода они разделили имущество", – напоминает "Глагола".

Дело Тищенко: что известно

Напомним, в июне этого года НАБУ и САП уже объявили о подозрении действующему народному депутату Николаю Тищенко. Тогда сообщалось, что Тищенко подозревают в легализации 12,6 млн грн незаконного происхождения путем оформления фиктивного договора дарения с бывшей женой. Помимо легализации средств, нардепа также подозревают в просьбе предоставить неправомерную информацию и внесении недостоверных сведений в декларацию.

Позже Высший антикоррупционный суд избрал Тищенко меру пресечения – внести залог в размере 10 млн грн. Впоследствии Тищенко и третьи лица внесли эту сумму за нардепа.

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