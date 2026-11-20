Эксперимент провалился, но его необычные последствия остаются заметными спустя более шести десятилетий.

В 1963 году Соединенные Штаты реализовали необычный космический проект: отправили на орбиту Земли 480 миллионов крошечных медных иголок. Их планировали использовать для передачи радиосигналов на большие расстояния. Однако эксперимент не оправдал ожиданий, а часть металлических обломков остается на орбите до сих пор, пишет Futura Sciences.

В 1963 году одна из лабораторий Массачусетского технологического института запустила проект, целью которого было создание вокруг Земли кольца из медных проволок. В рамках эксперимента на высоту примерно 3600 километров вывели 480 миллионов чрезвычайно тонких металлических элементов.

Каждая иголка имела длину 1,78 сантиметра. Их удерживало специальное связующее вещество, которое должно было испариться в вакууме, после чего проволочки должны были рассеяться вокруг планеты.

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Идея возникла в условиях холодной войны, когда для американских военных важной задачей была надежная связь на больших расстояниях. Медные иголки должны были выполнять роль крошечных антенн и помогать передавать радиосигналы.

Эксперимент быстро утратил эффективность

Первая попытка развернуть такую систему в 1961 году закончилась неудачей. В 1963-м исследователям понадобилось 40 дней, чтобы сформировать запланированный медный пояс вокруг Земли.

Однако уже примерно через 50 дней плотность металлических элементов стала слишком низкой для передачи сообщений. Стало ясно, что будущее телекоммуникаций связано с космическими аппаратами, способными принимать сигнал, усиливать его и передавать дальше.

Часть медных иголок до сих пор находится на орбите Земли

Из-за небольшого веса металлические проволочки должны были со временем вернуться на Землю. Так и произошло с частью из них: по оценкам, упало от 25% до 45% из 480 миллионов иголок.

Остальные остались сгруппированными в скопления, которые возвращались на планету значительно позже – преимущественно в период с 1970-х по 1990-е годы. Еще три таких скопления упали в 2020, 2022 и 2024 годах.

По данным издания, в настоящее время на орбите Земли все еще могут находиться 23 объекта, которые идентифицировали как металлические проволочки из проекта "Вест-Форд". Отслеживать их сложно из-за небольших размеров и вытянутых нестабильных орбит.

Кроме того, по оценкам, более 100 миллионов медных элементов, вероятно, до сих пор лежат на поверхности Земли после падения.

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