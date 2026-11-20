Apple не досталось ни одной награды.

Редакция авторитетного портала GSMArena подвела итоги ежегодной премии GSMArena Awards 2026 и назвала лучшие смартфоны в ключевых категориях. Победителей выбирали после тестирования более 100 устройств за последние 12 месяцев.

Главный приз – "Смартфон года" – достался OPPO Find X10 Pro Max. Флагман сумел обойти конкурентов из числа самых дорогих моделей от vivo, Xiaomi и Apple. В GSMArena отметили его возможности камеры и выдающееся время автономной работы.

В категории "Лучшее соотношение цены и качества" победил Poco F9 Ultra. Смартфон получил флагманский чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 и предлагает удачное сочетание характеристик дисплея, камеры и батареи. При этом устройство заметно дешевле многих конкурентов с аналогичным чипом.

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Звание лучшего бюджетного смартфона 2026 года досталось Galaxy A57. В GSMArena отдельно отметили длительную программную поддержку модели – Samsung обещает шесть лет обновлений операционной системы и патчей безопасности. С момента выхода телефон успел подешеветь и стал более привлекательным по цене.

Среди складных устройств лучшим назвали Magic V6 от HONOR. Он обошел Galaxy Z Fold8 Ultra благодаря более качественной камере, продолжительной автономности и мощным динамикам. Еще одним преимуществом стала конструкция: телефон весит 219 г и имеет толщину всего 8,8 мм в сложенном состоянии, несмотря на крупный аккумулятор.

В категории игровых смартфонов победил Nubia Red Magic 12 Pro. Он получил большой прямоугольный экран с фронтальной камерой под экраном, чтобы она не мешала игровому интерфейсу, а также настраиваемые боковые триггеры. За производительность отвечает Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, а емкость аккумулятора составляет 8400 мАч.

Лучшим компактным смартфоном редакция GSMArena признала Xiaomi 18 Pro. Модель сочетает относительно компактные размеры с флагманскими характеристиками, при этом камера и другие возможности смартфона не заставляют идти на серьезные компромиссы ради уменьшенного корпуса.

В номинации "Лучшая автономность" победил Poco X8 Pro Max. Смартфон работает на MediaTek Dimensity 9500s и получил аккумулятор емкостью 8500 мАч, что позволило ему опередить конкурентов в тестах времени работы.

Звание лучшего камерофона 2026 года досталось vivo X300 Ultra. Главным преимуществом смартфона перед конкурентами стали возможности видеосъемки. Обозреватели особенно отметили эффективную стабилизацию, а также поддержку Dolby Vision и Log-видео.

Отдельную награду за лучший дизайн получил Infinix Note 60 Ultra. Над внешним видом смартфона работала итальянская студия Pininfarina, известная прежде всего автомобильным дизайном. В GSMArena также высоко оценили комплект поставки, в который входят чехол с поддержкой MagSafe, защитное стекло, зарядка мощностью 100 Вт, беспроводное магнитное зарядное устройство и USB-C-наушники.

Наконец, награду "Инновация года" получил HONOR Robot Phone. Его главной фишкой стала встроенная механическая камера на стабилизированном подвесе. Подобные технологии уже использовались в отдельных устройствах, однако HONOR удалось интегрировать их непосредственно в серийный смартфон.

Ранее команда бенчмарка AnTuTu обновила рейтинг Android-смартфоном с лучшим соотношением цены-производительности. Все модели разделили на пять ценовых категорий, а лидерами самого дешевого сегмента стала Motorola.

Новый флагман от Motorola занял второе место в глобальном рейтинге камер по версии DxOMark, опередив iPhone 18 Pro, Galaxy S26 Ultra и других именитых соперников. Лучше его снимает только Huawei Pura 80 Ultra.

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