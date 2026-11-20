По сравнению с саммитом 2014 года статус Китая заметно изменился.

Саммит АТЭС, прошедший в Китае, собрал тысячи делегатов, в том числе президента США Дональда Трампа. Однако ключевой фигурой на этом мероприятии стал именно Си Цзиньпин. Об этом пишет The Washington Post.

Издание отмечает, что во время ключевой встречи с Трампом и Путиным именно Си сидел в центре стола, а за его спиной развевались флаги трех стран. Также именно китайского лидера камеры снимали анфас, тогда как президентов РФ и США запечатлели в профиль. И фактически именно Си на этой встрече сыграл роль хореографа стабильности между странами, застрявшими в своих войнах в Украине и Иране.

"Пекин подает миру мощную картину международного порядка, сосредоточенного на Китае, которую он хотел бы показать другим. Трамп может воображать, что он в центре внимания, но эти изображения созданы для того, чтобы показать китайского лидера, который созывает и председательствует на собрании", – комментирует эту встречу Джулиан Гевирц, экс-директор по вопросам Китая в Совете национальной безопасности.

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Издание напоминает, что в последний раз Китай принимал саммит АТЭС в 2014 году. И тогда президент Барак Обама стал ключевой фигурой в СМИ. В частности, ему удалось достичь исторического соглашения по вопросам изменения климата с Китаем. Также Обама тогда настаивал на том, чтобы Си ответил на неудобные для него вопросы на пресс-конференции.

Однако за 12 лет тон изменился, и Си отказался существенно уступать в вопросах нераспространения ядерного оружия, на чем настаивали США. Эта уверенность Пекина, пишут журналисты, подкреплена экономической и военной мощью Китая. Ведь за это время Китай смог стать незаменимым как для Соединенных Штатов, так и для России.

Пекин использовал ключевую сферу, в которой Вашингтон от него зависим, – потребность США в редкоземельных минералах, поставляемых из Китая. Си также помог РФ, которая застряла в войне с Украиной и, как следствие, погрязла в западных санкциях. Москва, в свою очередь, перестроила свою экономику, сделав её более зависимой от Китая.

В настоящее время Пекин отошел от своей давней стратегии на внешней арене, которую продвигал Дэн Сяопин, верховный лидер Китая еще в 1980-х годах. Он тогда описывал ее как "скрывай свою силу, выжидай своего часа".

"Стратегия "выжидай и скрывайся" мертва, и она умерла вскоре после того, как Си Цзиньпин вступил в должность. На этот раз на АТЭС был продемонстрирован Китай, который чувствует, что движется в центр глобальной динамики", – отметил Зак Купер, старший научный сотрудник Американского института предпринимательства.

Впрочем, пишет издание, на фоне усиления своего влияния на международной арене Си сталкивается с проблемами внутри страны. Китай пытается преодолеть многолетний спад на рынке недвижимости, высокий уровень безработицы среди молодежи и демографические трудности. И хотя выступление с Путиным и Трампом на саммите АТЭС в краткосрочной перспективе может отвлечь общественность, однако если экономика и дальше будет страдать – эффект от дипломатических успехов Пекина исчезнет.

Встреча Трампа, Путина и Си в Китае: важные новости

Ранее о том, что трехсторонняя встреча лидеров США, РФ и Китая стала фактическим триумфом Си, отмечало и издание Financial Times. Издание отмечало, что Си фактически продемонстрировал стабильность Пекина на фоне США и РФ, которые застряли в своих войнах.

Отметим, что после встречи американский президент сделал ряд позитивных заявлений в адрес кремлевского диктатора Путина. В частности, Трамп назвал его "своим другом". Издание The Times отмечает, что такие заигрывания Трампа с Путиным не сулят ничего хорошего Украине и Европе.

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