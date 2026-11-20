Путин продемонстрировал, что может быть принят ведущими мировыми державами, не идя при этом ни на какие компромиссы по вопросу войны.

Лидер России Владимир Путин вышел явным победителем по итогам встречи с Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином в Шэньчжэне (Китай). Как пишет The New York Times, Путин добился символического триумфа в своей борьбе за возвращение России статуса великой державы.

Появившись рядом с Трампом и Си Цзиньпином, Путин продемонстрировал, что может быть принят ведущими мировыми державами, не идя при этом ни на какие компромиссы по вопросу войны.

"Это конец изоляции, которую – по крайней мере, со стороны Запада – пытались навязать ему после полномасштабного вторжения", – отмечает Анджела Стент, эксперт по России и старший научный сотрудник Американского института предпринимательства.

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При этом издание отмечает, что эта трехсторонняя встреча по сути, стала дипломатическим спектаклем, позволившим России предстать в более значимом статусе, чем она имеет на самом деле. По уровню экономического влияния, численности населения и большинству других ключевых показателей Россия уступает как Соединенным Штатам, так и Китаю. Единственное серьезное исключение – если не считать огромной территории и запасов природных ресурсов – это ядерное оружие. Россия обладает крупнейшим в мире арсеналом, доставшимся ей в наследство от Советского Союза, и Владимир Путин позаботился о том, чтобы все присутствующие это осознали - захватив с свобой на встречу "ядерный чемоданчик".

Как отмечает NYT, президенты США в прошлом с осторожностью относились к тому, чтобы придавать легитимность автократам активно выступающих против интересов США, однако Трамп согласился на встречу с Путиным, не потребовав при этом никаких предварительных обязательств касательно Украины.

На последовавшей пресс-конференции Путин заявил, что они с Трампом разделяют общий подход к "цивилизационным ценностям" и имеют "схожие взгляды", сославшись на недавнюю дискуссию о демократии.

По словам Анджелы Стент, Трамп и Путин, судя по всему, разделяют мнение о том, что в мировых делах есть лишь "несколько по-настоящему серьезных игроков", чье мнение действительно имеет значение.

"Трамп – совершенно иной президент, – говорит она. – Ему комфортно находиться в компании авторитарных лидеров. При этом он явно не стремится демонстрировать близость к американским союзникам – ни в Европе, ни в Азии".

На протяжении многих лет одной из главных целей правления Владимира Путина было преодоление упадка российского влияния, наступившего после распада Советского Союза, отмечает NYT:

"Путин воспринимал утрату Москвой былого могущества как нечто унизительное; его крайне задевало то, что американские официальные лица относились к нему как к лидеру второго эшелона. На протяжении большей части 1990-х и 2000-х годов американские лидеры не воспринимали Москву как силу, с которой нужно считаться или которой стоит опасаться на мировой арене".

С годами он все больше стремился положить конец так называемому "однополярному миру", где, по его мнению, несправедливо доминируют Соединённые Штаты. Эта политика, продиктованная чувством ущемлённости, подпитывала его всё более дерзкие и кровопролитные попытки восстановить мощь России, подчеркивает NYT.

Главным победителем стал Си Цзиньпин

Как пишет FT, эта встреча позволила Си втянуть своего ключевого соперника Трампа в свою орбиту вместе с Путиным. И она также стала демонстрацией стабильности Китая в мире, где США и РФ застряли в своих войнах.

Кроме того, саммит способствовал реализации внутренних политических амбиций Си. Ведь его статус на мировой арене поможет китайскому лидеру обеспечить себе четвертый пятилетний срок на посту генерального секретаря Коммунистической партии.

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