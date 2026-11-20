Во время выступления на саммите АТЭС Энтони Албаниз призвал диктатора немедленно прекратить войну против Украины. Путин выслушал обращение, склонив голову.

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне призвал российского диктатора Владимира Путина немедленно прекратить войну против Украины. Во время выступления австралийский политик смотрел прямо на главу Кремля, а тот слушал его с опущенной головой, сообщает The Guardian.

В ходе выступления на саммите АТЭС Энтони Албаниз подчеркнул, что конфликты в Украине и на Ближнем Востоке являются одними из главных причин сбоев в международной торговле. По его словам, необходимо приложить все усилия, чтобы положить конец этим противостояниям.

Австралийский премьер отдельно обратился к российскому лидеру Владимиру Путину, призвав его немедленно прекратить войну.

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"Двумя из главных причин сбоев в торговле являются конфликты в Украине и на Ближнем Востоке, и мы должны сделать всё возможное, чтобы положить им конец... И я совершенно прямо говорю президенту Путину: прекрати свою войну, прекрати её немедленно", – заявил Албаниз.

Как отмечает The Guardian, во время произнесения этих слов Энтони Албаниз смотрел прямо на Владимира Путина.

В то же время российский лидер слушал выступление австралийского премьера с опущенной головой.

Саммит в Китае – главные новости

Напомним, Путин прибыл в Китай для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который проходит в Шэньчжэне. В рамках мероприятия российский лидер участвует во встречах с представителями других стран.

В частности, диктатор провел трехсторонние переговоры с лидерами США и Китая. Все трое по итогам встречи, которая длилась около полутора часов, не сделали никаких совместных заявлений для СМИ.

По итогам переговоров была опубликована мирная декларация: в документе упоминаются ядерная безопасность и поставки нефтепродуктов, однако нет ни слова об Украине или Европе.

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