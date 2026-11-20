В Киеве возобновляется движение городской электрички, чтобы жители города могли добраться с левого берега на правый.

В результате массированного удара России по Украине в ночь на 20 ноября была повреждена железнодорожная инфраструктура. Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци", добавив, что уже работают над тем, чтобы восстановить все как можно быстрее.

Также в компании предупредили о задержке ряда поездов из-за постоянной угрозы вражеских ударов. Подробности о расписании можно посмотреть на официальном сайте "Укрзализныци".

В Киеве кольцевая электричка возобновляет движение. Благодаря ей киевляне смогут добраться с левого берега на правый и наоборот, несмотря на повреждение мостов в столице. Пригородные поезда в Киеве и области продолжают движение с соблюдением мер безопасности, отметили в компании.

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"Несмотря на одну из самых массированных ракетно-дроновых атак, мы продолжаем движение. При этом строго соблюдаем все меры безопасности и в случае угрозы для наших пассажиров и сотрудников проводим эвакуацию. Чрезвычайно сложная ночь для наших мониторинговых групп и всех железнодорожников, которые сейчас на смене. Спасибо, коллеги!" – добавили в "Укрзализныце".

Российская атака в ночь на 20 ноября: что известно

Напомним, в Киеве российские оккупанты атаковали три моста через Днепр: Подольско-Воскресенский, Дарницкий и Южный. На фоне атаки Подольско-Воскресенский мост закрыли для движения с правого на левый берег. Последствия атаки на Дарницкий мост будут определены после окончания воздушной тревоги в столице, отметил мэр города Виталий Кличко.

В Харькове российские захватчики нанесли удар дроном по больнице и территории жилого комплекса. В результате этих ударов в городе пострадали четыре человека, отмечают местные власти.

Кроме того, россияне атаковали Львов. В области враг нанес удар по энергообъекту, а в городе повреждения получили автомобили, общежитие и частный дом. В настоящее время в регионе введены экстренные отключения света.

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