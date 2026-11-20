Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков выступил против идеи предоставления Украине гарантий безопасности по образцу НАТО, поскольку любая форма "квазичленства" абсолютно неприемлема для Москвы.
"Даже сама постановка вопроса о какой-то формуле "квазичленства" Украины в НАТО, поиск некоего - в кавычках - "креативного решения" в этой сфере - это вариант, который для нас неприемлем. Мы обсуждаем гарантии безопасности прежде всего в контексте обеспечения безопасности нашей собственной страны", - заявил Рябков росСМИ.
"Что касается Украины, пусть признают неизменность нашего требования: это государство не должно вступать в НАТО. Когда это произойдет, тогда можно будет обсуждать вопрос о гарантиях безопасности", - добавил он.
Как пишет Reuters, заявление Рябкова последовало после того, как президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита в Берлине заявил, что вопрос о членстве Украины в НАТО нужно рассмотреть вновь.
Примечательно, что на том же саммите американский переговорщик Джаред Кушнер сообщил, что он и его коллега Стив Уиткофф "добились того, что российская сторона приняла концепцию, согласно которой гарантии безопасности для Украины будут основываться на 5-й статье" устава НАТО.
Издание напомнило, что речь идет о ключевом положении НАТО о коллективной обороне, согласно которому нападение на одного из членов расценивается как нападение на всех и обязывает остальных членов альянса оказать помощь.
Переговоры об окончании войны в Украине
Последний раунд трехсторонних переговоров состоялся 10–11 ноября в Абу-Даби с участием представителей Киева, Москвы и Вашингтона.
Несмотря на заявления о конструктивном характере переговоров, существенного прорыва достичь не удалось. Стороны договорились о подготовке масштабного обмена военнопленными, однако не согласовали три ключевых вопроса: территориальные уступки, долгосрочные гарантии безопасности для Украины и условия прекращения огня.
РФ продолжает настаивать на своих территориальных требованиях и выступает против вступления Украины в НАТО. Киев отвергает требования Москвы о передаче оккупированных территорий и настаивает на надежных гарантиях безопасности.