Там заявили, что сначала Украина должна отказаться от курса в НАТО, а уже потом можно будет обсуждать вопрос о гарантиях безопасности.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков выступил против идеи предоставления Украине гарантий безопасности по образцу НАТО, поскольку любая форма "квазичленства" абсолютно неприемлема для Москвы.

"Даже сама постановка вопроса о какой-то формуле "квазичленства" Украины в НАТО, поиск некоего - в кавычках - "креативного решения" в этой сфере - это вариант, который для нас неприемлем. Мы обсуждаем гарантии безопасности прежде всего в контексте обеспечения безопасности нашей собственной страны", - заявил Рябков росСМИ.

"Что касается Украины, пусть признают неизменность нашего требования: это государство не должно вступать в НАТО. Когда это произойдет, тогда можно будет обсуждать вопрос о гарантиях безопасности", - добавил он.

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Как пишет Reuters, заявление Рябкова последовало после того, как президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита в Берлине заявил, что вопрос о членстве Украины в НАТО нужно рассмотреть вновь.

Примечательно, что на том же саммите американский переговорщик Джаред Кушнер сообщил, что он и его коллега Стив Уиткофф "добились того, что российская сторона приняла концепцию, согласно которой гарантии безопасности для Украины будут основываться на 5-й статье" устава НАТО.

Издание напомнило, что речь идет о ключевом положении НАТО о коллективной обороне, согласно которому нападение на одного из членов расценивается как нападение на всех и обязывает остальных членов альянса оказать помощь.

Переговоры об окончании войны в Украине

Последний раунд трехсторонних переговоров состоялся 10–11 ноября в Абу-Даби с участием представителей Киева, Москвы и Вашингтона.

Несмотря на заявления о конструктивном характере переговоров, существенного прорыва достичь не удалось. Стороны договорились о подготовке масштабного обмена военнопленными, однако не согласовали три ключевых вопроса: территориальные уступки, долгосрочные гарантии безопасности для Украины и условия прекращения огня.

РФ продолжает настаивать на своих территориальных требованиях и выступает против вступления Украины в НАТО. Киев отвергает требования Москвы о передаче оккупированных территорий и настаивает на надежных гарантиях безопасности.

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