Подобные удары планируются заранее, отметил Плетенчук.

Россия впервые почти за 6 месяцев вывела в Черное море ракетоносцы, в частности, подводные лодки, с которых было осуществлено более 20 пусков ракет типа "Калибр".

Об этом в эфире телемарафона рассказал пресс-секретарь Военно-морских сил (ВМС) ВСУ Дмитрий Плетенчук. "Сегодня Россия впервые за полгода вывела в море и применила свои корабли. Корабли применялись из гавани, как всегда. Подводные лодки – за пределами… Всего было более 20 запусков. Враг сегодня привлек Черноморский флот России к комбинированной атаке на Украину", – уточнил Плетенчук.

Он подчеркнул, что подобные атаки планируются заранее.

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Ситуация в Чёрном море

Как писал УНИАН, пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук ранее сообщал, что РФ не выводит в Черное море ракетоносцы Черноморского флота из-за опасений атак со стороны ВСУ. Также он отмечал, что для запуска "Калибров" с борта подводных лодок их необходимо выводить из бухты.

Пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что в ночь на 20 ноября произошла одна из самых мощных атак РФ по Украине. Под утро стратегическая авиация противника запускала ракеты Х-101, которые достигли западных регионов Украины.

По словам Игната, к атаке россияне привлекли корабли России, которые нанесли удары ракетами "Калибр". Всего по Украине было запущено до 80 крылатых и около 20 баллистических ракет.

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