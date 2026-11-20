Продать доллар можно в среднем по курсу 44,96 грн, а евро – 49,44 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 20 ноября, снизился на 17 копеек и составляет 45,61 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,96 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 20 копеек и составляет 50,46 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 49,44 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменных пунктах Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 45,48 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 45,25 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 50,30 грн/евро, а курс продажи – 50,00 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на пятницу, 20 ноября, официальный курс доллара к гривне на уровне 45,05 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 15 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня также укрепила свои позиции. Официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 49,53 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 4 копейки.

С 23 по 29 ноября курс доллара будет колебаться в пределах 45,1–45,75 грн, а евро – 50–52 грн. При этом общая рыночная ситуация будет по-прежнему зависеть от ряда экономических и военных обстоятельств, влияние которых уже стало довольно продолжительным, рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

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