Информация о попадании российской ракеты на территорию Польши проверяется, сообщил он.

Российская оккупационная армия совершила одну из самых мощных атак на Украину. По предварительным данным, было запущено 100 ракет и около 400 дронов. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, в настоящее время подсчитываются результаты и последствия этой массированной атаки. В то же время уже можно сказать, что к утру стратегическая авиация противника запускала ракеты Х-101, которые долетали до западных регионов Украины, где перехватывались системами противовоздушной обороны, сказал пресс-секретарь.

"По предварительным данным, процент перехвата довольно высокий. Одна из ракет, вероятно, пересекла государственную границу с Польшей. Там также проверяется информация. К Х-101 присоединились корабли России, которые нанесли удары ракетами "Калибр". Всего – до 80 крылатых ракет – сначала "Калибры", а затем и Х-101", – рассказал Игнат.

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Он добавил, что ракеты летели с разных направлений – с севера, с юга. Большинство крылатых ракет атаковало запад Украины. Под прицелом врага оказались различные объекты, приоритетом для россиян стала энергетика. Балистические ракеты противник направил на Киев и Киевскую область.

"И мосты… Нет никакой секретной информации – конечно, мы понимаем, куда целился враг", – подчеркнул военный.

Он также отметил, что некоторые заявления о якобы ответе россиян на удар по Крымскому мосту не соответствуют действительности, поскольку РФ и ранее неоднократно наносила удары по украинским мостам, в частности киевским.

Как отметил военный, кроме крылатых ракет, противник запустил ночью около 20 баллистических ракет и около 400 различных дронов, из которых не менее 120 – реактивных.

"Сегодня произошла одна из самых мощных атак", – подчеркнул Игнат и добавил, что Силы обороны и безопасности отработали по целям достаточно успешно.

Атака РФ 20 ноября

Как писал УНИАН, 20 ноября Россия нанесла по Украине массированный удар ракетами и дронами. В частности, Киев в течение ночи несколько раз подвергался баллистическим атакам. В городе в результате попаданий поврежден объект критической инфраструктуры, в нескольких районах столицы возникли пожары. Уже известно о трех погибших сотрудниках "Киевводоканала" и раненых. Также враг атаковал в Киеве три моста – Подольско-Воскресенский, Дарницкий и Южный.

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