Польская энергетическая компания подписала соглашения о возможных поставках СПГ в Венгрию и Словакию.

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что не видит ни одной европейской страны, которая была бы заинтересована во возобновлении импорта российских энергоресурсов.

Как пишет Reuters, так он ответил на вопрос о якобы планах США содействовать поставкам российского газа в Европу.

"Европейские страны четко выразили свою позицию. Они сделали ставку на Россию в вопросах энергетического будущего – не только в отношении природного газа, но и нефти и угля. И эта ставка оказалась неудачной. Я не слышал, чтобы хотя бы одна европейская страна была заинтересована в возобновлении импорта энергоресурсов из России", – сказал Райт.

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В прошлом месяце издание сообщало, что высокопоставленные чиновники России и США, в частности специальный посланник президента США Джаред Кушнер, провели переговоры о привлечении американского инвестора к газопроводам "Северный поток". До полномасштабного вторжения России в Украину по ним поставлялся газ в Европу через Германию.

В настоящее время газопроводы "Северный поток" находятся под санкциями США и ЕС, что делает возобновление их работы незаконным. В то же время потенциальный переход трубопроводов под контроль американских владельцев мог бы побудить Вашингтон смягчить свою позицию.

"Нет, я не могу этого подтвердить. Я читаю самые разные сообщения в прессе и могу сказать, что обсуждается множество различных идей", – отметил Райт.

Европейский Союз постепенно отказывается от российских энергоресурсов после того, как Москва начала полномасштабную войну против Украины в 2022 году. ЕС планирует полностью прекратить импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) к концу 2026 года, а трубопроводного газа – к концу 2027 года.

Между тем польская энергетическая компания Orlen 18 ноября подписала соглашения о потенциальных поставках СПГ в Венгрию и Словакию. Эти страны входят в число членов ЕС, которые больше всего пострадают от планов постепенного отказа от российского газа.

Отказ ЕС от российского газа – последние новости

Европейский Союз планирует полностью прекратить импорт российского газа к концу 2027 года, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. По её словам, импорт российского газа в ЕС сократился с 45% до 12%.

При этом сообщалось, что Евросоюз увеличил закупки российского сжиженного газа накануне полного запрета на его импорт, заплатив России за газ почти 9 миллиардов евро.

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